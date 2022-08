365 Dias Finais tem uma conquista que nenhum filme quer

A trilogia 365 Dias chegou ao fim na Netflix, e 365 Dias Finais tem uma conquista que nenhum outro filme quer ter.

Após a trilogia Cinquenta Tons ter começado a febre de filmes com conteúdos adultos, o streaming adaptou os livros de Blanka Lipińska, 365 Dias.

Mas, a trilogia tem uma conquista negativa e muito rara de acontecer. Tanto o primeiro filme quanto o segundo marcaram 0% no agregador de notas do Rotten Tomatoes (via ComicBook).

O terceiro filme teve apenas duas críticas, o que não é o suficiente para agregar todo o valor, mas não deve fugir de uma pontuação baixa.

No entanto, a audiência do público sobre 365 Dias Finais está em 42%, mas com pouco mais de 50 avaliações. O primeiro conta com 28% no agregado do público.

365 Dias terá continuação? Massimo abre o jogo

O rótulo de “sex symbol internacional” já foi atribuído a inúmeras estrelas do cinema, da TV e da música.

Atualmente, essa descrição cai como uma luva em Michele Morrone, o ator italiano que interpreta o mafioso Massimo na franquia 365 Dias.

Em 365 Dias Finais, o último capítulo da trilogia 365 DNI, o ator protagoniza algumas das cenas mais quentes de sua carreira. Numa sequência que deu o que falar nas redes sociais, por exemplo, Michele Morrone beija Simone Susinna, o Nacho.

Mesmo detonado por público e crítica, 365 Dias Finais garante ótimos números de audiência da Netflix. Devido ao enorme sucesso do longa (e ao decepcionante final da franquia), muitos fãs se perguntam: a saga de Laura e Massimo terá mais uma continuação?

Em uma entrevista com um site americano, Michele Morrone falou sobre a possibilidade – e jogou um balde de água fria nas expectativas dos fãs.

“Quem sabe se esse é realmente o final?”, brincou Morrone. “Mas me sinto bem, pois fiz algo de bom com a minha vida. Essa trilogia mudou minha vida para sempre. Estou um pouco triste por ela ter chegado ao fim… ou não? Realmente não sei. Mas ao mesmo tempo, sinto que esse ciclo já se fechou”, explicou o ator.

Na mesma entrevista, Michele Morrone falou sobre as gravações das cenas mais quentes de 365 Dias.

“No início, tínhamos um coreógrafo. Mas isso não funcionou. Tudo ficou meio mecânico. Quando faço algo mecânico, não gosto da minha atuação. Gosto de ser real em tudo que faço. Então, fiz sozinho, com a ajuda da minha companheira de cena”, revelou Morrone.

Você já pode conferir todos os filmes de 365 Dias na Netflix.

