Agente Oculto tem erros que passaram despercebidos por usuários da Netflix

Considerado “o filme mais caro da história da Netflix”, Agente Oculto se tornou um fenômeno de audiência na plataforma. Embora tenha dividido a opinião da crítica especializada, o longa conquistou os assinantes do streaming. Porém, nem mesmo os fãs mais observadores perceberam alguns dos maiores erros do thriller de ação.

“Um agente oculto da CIA descobre segredos comprometedores da agência e é caçado mundo afora por um dissidente sociopata que coloca sua cabeça a prêmio”, afirma a sinopse oficial de Agente Oculto na Netflix.

Dirigido pelos Irmãos Russo – de Vingadores: Ultimato – Agente Oculto tem Ryan Gosling (La La Land: Cantando Estações), Chris Evans (Capitão América), Ana de Armas (Entre Facas e Segredos) e Wagner Moura (Narcos).

Explicamos abaixo tudo que os assinantes da Netflix precisam saber sobre os erros de Agente Oculto; veja.

Agente Oculto tem erros de continuidade e furos no roteiro

Um dos erros mais flagrantes de Agente Oculto acontece na batalha final entre o protagonista Sierra Six e o vilão Lloyd Hansen.

A cena em questão começa à noite. Porém, após poucos segundos, o cenário muda para o alvorecer. E esse é apenas um entre os vários erros de continuidade do longa.

Por exemplo, em um momento tenso, Lloyd dá um soco em Fitzroy e deixa o personagem de Billy Bob Thornton com o nariz sangrando. Na cena seguinte, Fitzroy aparece sem qualquer vestígio de sangue. Após outro corte, Fitzroy surge, mais uma vez, com o nariz ensanguentado.

Um erro parecido acontece na cena em que Lloyd leva Fitzroy para a ‘Croácia’. Após uma grande discussão com Suzanne, o personagem de Chris Evans limpa uma mesinha de café. Porém, na tomada seguinte, o objeto ainda aparece com os itens anteriores.

Além disso, o thriller de espionagem utiliza em sua trama um carro que ainda não existia. Em uma cena, ambientada em 2019, Six leva Claire ao hospital em um Audi E-Tron GT. No entanto, esse modelo só foi lançado em 2021.

Outro problema de Agente Oculto envolve os erros factuais da trama – o que inclui a cena na qual o bonde se move com as portas abertas e sem um motorista no volante.

Quando Dani viaja de Berlim para Viena, por exemplo, a personagem consegue fazer a jornada em tempo recorde. No entanto, como a agente utiliza um veículo elétrico, provavelmente demoraria mais tempo para recarregá-lo.

Um dos últimos erros de Agente Oculto acontece quando Lloyd consegue disparar uma pistola de sinalização várias vezes, sem nunca trocar a munição.

Agente Oculto, com Ryan Gosling e Chris Evans, está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.