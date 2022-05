Além de Sonic, Naruto também aparece em novo filme do Tico e Teco; veja

Tico e Teco: Defensores da Lei, novo filme da dupla no Disney+, é lotado de referências e participações especiais de outros personagens. Um fã descobriu que até o Naruto aparece no filme.

A internet foi pega de surpresa ao descobrir que o Sonic (a versão feia do primeiro trailer do longa-metragem do ouriço) está no longa-metragem, mas há muitos outros que também aparecem no filme.

No Reddit, um fã publicou uma foto da breve aparição de Naruto em Tico e Teco: Defensores da Lei. Ele aparece com a característica roupa laranja e de bigode.

Ao contrário de Sonic, no entanto, Naruto não tem um papel mais proeminente no filme, servindo apenas como uma divertida referência.

Outro personagem que perceberam no longa-metragem do Tico e Teco foi Randy Marsh, de South Park.

