Alyssa Sutherland, de A Morte do Demônio: A Ascensão, tem papel importante em Vikings

Quem já conferiu A Morte do Demônio: A Ascensão nos cinemas sabe que Alyssa Sutherland dá um show de atuação como a protagonista Ellie – uma mãe que ataca os próprios filhos após ser possuída por uma entidade demoníaca. O que muita gente não percebeu é que a atriz também desempenha um papel muito importante na popular série Vikings.

“Após uma longa viagem pela estrada, Beth visita sua irmã mais velha, Ellie, que luta para criar três filhos sozinha em um pequeno apartamento em Los Angeles. Porém, o encontro é interrompido quando a família encontra um estranho livro escondido nas profundezas do prédio de Ellie”, diz a sinopse oficial de A Morte do Demônio: A Ascensão.

Além de Alyssa Sutherland, o filme de terror conta com Lily Sullivan (Monolito), Morgan Davies (Terra Nova) e Gabrielle Echols (Caminhos da Memória) no elenco.

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre a carreira de Alyssa Sutherland e o papel da atriz em A Morte do Demônio: A Ascensão e Vikings.

Antes de A Morte do Demônio, Alyssa Sutherland atuou em Vikings

Possuída por uma entidade demoníaca em A Morte do Demônio: A Ascensão, Alyssa Sutherland aparece quase irreconhecível no filme de terror.

A atriz australiana deixou os espectadores impressionados com sua atuação. Ela simplesmente “desaparece” no papel de Ellie, e por isso, muitos fãs de A Morte do Demônio: A Ascensão não perceberam que ela também desempenha um papel muito importante na série Vikings.

Na produção histórica, cujas 6 temporadas estão disponíveis na Netflix, Alyssa Sutherland vive a Princesa (e eventualmente Rainha) Aslaug.

Uma das personagens mais importantes da série, Aslaug é introduzida na 2ª temporada de Vikings. Com astúcia, charme e magia, ela não demora a conquistar o protagonista Ragnar.

Eventualmente, ela se torna a segunda esposa do protagonista, e quando ele assume o trono de Kattegat, também passa a governar o reino. A personagem tem uma íntima ligação com os aspectos mais místicos da cultura nórdica, e por isso, muitos acreditam que ela é uma bruxa.

É importante lembrar que, assim como outros personagens de Vikings, Aslaug é inspirada em uma figura real.

A Rainha Aslaug também é bastante polêmica entre os fãs de Vikings. Afinal de contas, ela “rouba” o lugar de Lagertha – uma das personagens mais queridas da série – no governo de Kattegat.

Além de atuar em A Morte do Demônio: A Ascensão e na série Vikings, Alyssa Sutherland também está em filmes como A Negociação e Navio de Sangue. Na TV, ela é mais conhecida por produções como New Amsterdam, Law & Order: Special Victims Unit, The Mist, Timeless e New Gold Mountain.

Você pode assistir A Morte do Demônio: A Ascensão nos cinemas brasileiros. As 6 temporadas de Vikings estão na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.