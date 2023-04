Explicamos o final sangrento de A Morte do Demônio: A Ascensão

Assustador, divertido e com sangue para dar e vender, A Morte do Demônio: A Ascensão está fazendo o maior sucesso nos cinemas brasileiros. O longa termina com uma final surpreendente, deixando o caminho aberto para potenciais continuações. Sendo assim, o que realmente acontece no desfecho do filme de terror?

“Após uma longa viagem pela estrada, Beth visita sua irmã mais velha, Ellie, que luta para criar três filhos sozinha em um pequeno apartamento em Los Angeles. Porém, o encontro é interrompido quando a família encontra um estranho livro escondido nas profundezas do prédio de Ellie”, diz a sinopse oficial de A Morte do Demônio: A Ascensão.

O filme de terror é protagonizado por Alyssa Sutherland, a Rainha Aslaug da série Vikings, e Lily Sullivan, de Monolito.

Explicamos abaixo o final sangrento de A Morte do Demônio: A Ascensão! Veja como o filme termina e como ele prepara sua possível sequência.

Final explicado de A Morte do Demônio: A Ascensão – Quem morre?

O ato final de A Morte do Demônio: A Ascensão começa após Bridget e Danny – os filhos mais velhos da protagonista Ellie – serem “infectados” pelas entidades demoníacas.

Em uma das cenas mais chocantes do filme, os filhos se unem à mãe em um único corpo. Enquanto isso, Beth faz de tudo para salvar Kassie, sua pequena sobrinha. As entidades dizem que todas as pessoas do prédio devem morrer até o amanhecer, mas a personagem de Lily Sullivan não está disposta a desistir.

Beth e Kassie tentam escapar pelo elevador, mas ele se enche de sangue antes de chegar à garagem. As personagens quase morrem afogadas, mas no último minuto, saem para o estacionamento.

Na garagem, a criatura híbrida que é formada pelos corpos de Ellie, Danny e Bridget ataca Beth e Kassie mais uma vez.

Como os fãs de A Morte do Demônio já sabem, a motosserra é um dos principais símbolos da franquia. Por isso, na reta final, Beth consegue pegar a arma e enfrentar o monstro no estacionamento.

Após uma longa batalha, Beth sai vitoriosa, jogando o corpo da criatura em um triturador (que havia sido mostrado na garagem no início do filme. Sobra apenas a cabeça de Ellie – que também é triturada pela irmã logo em seguida.

Anteriormente, os discos que Danny encontra no subsolo do prédio haviam informado que a entidade demoníaca não morre mesmo com o total esquartejamento dos corpos de seus hospedeiros.

Mesmo assim, como Beth consegue reduzir a forma corpórea da entidade a pedaços minúsculos – e muito sangue, é claro – ela e Kassie escapam do prédio com vida.

Em uma das últimas cenas do longa, Beth pega a motosserra antes de sair do prédio, dando a entender que poderá voltar em uma potencial continuação.

Todos os personagens de A Morte do Demônio: A Ascensão, exceto Beth e Kassie, morrem no longa.

Como o final de A Ascensão se relaciona com o começo do filme?

Na última cena de A Morte do Demônio: A Ascensão, a jovem Jessica (que aparece possuída no início do filme) vai ao estacionamento do prédio para pegar seu carro.

Prestes a embarcar em uma viagem de fim de semana com os amigos Caleb e Teresa, ela presencia toda a destruição deixada pelas entidades demoníacas.

Nesse momento, ela é possuída pela entidade, que não é destruída mesmo após todos os esforços de Beth.

Ou seja: o prólogo de A Morte do Demônio, que é mostrado no filme antes de toda a história de Ellie, na verdade, é ambientado após os eventos do filme.

A primeira cena do longa de terror, nesse sentido, pode servir como um pontapé inicial para a próxima sequência da franquia.

Você já pode assistir A Morte do Demônio: A Ascensão nos cinemas brasileiros.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.