Bruce Campbell, o Ash Williams, tem participação secreta em A Morte do Demônio: A Ascensão

Em cartaz nos cinemas brasileiros, A Morte do Demônio: A Ascensão tem conquistado fãs de terror com uma trama assustadora, violenta e com sangue para dar e vender. O que muitos espectadores não perceberam é que Bruce Campbell – o eterno Ash Williams da franquia de Sam Raimi – retorna em uma participação especial no longa.

“Após uma longa viagem pela estrada, Beth visita sua irmã mais velha, Ellie, que luta para criar três filhos sozinha em um pequeno apartamento em Los Angeles. Porém, o encontro é interrompido quando a família encontra um estranho livro escondido nas profundezas do prédio de Ellie”, diz a sinopse oficial de A Morte do Demônio: A Ascensão.

O filme de terror é protagonizado por Alyssa Sutherland, a Rainha Aslaug da série Vikings, e Lily Sullivan, de Monolito.

Bruce Campbell também está em A Morte do Demônio: A Ascensão, mas de maneira bem diferente! Confira abaixo tudo que você precisa saber sobre a participação do ator.

Como Bruce Campbell aparece em A Morte do Demônio: A Ascensão

A franquia A Morte do Demônio foi criada em 1981 pelo cineasta americano Sam Raimi.

Os três primeiros filmes da saga foram protagonizados por Ash Williams, interpretado pelo icônico Bruce Campbell. O personagem também aparece na cena pós-créditos do reboot de 2013, dirigido por Fede Alvarez.

E não é só isso: Ash Williams também é o protagonista da série Ash vs. Evil Dead, ambientada no universo da franquia.

Como A Morte do Demônio: A Ascensão representa um novo começo para a franquia, o personagem não aparece na trama – mas a voz de Bruce Campbell pode ser ouvida em uma cena muito importante.

Quem já conferiu a sangrenta trama de A Ascensão nos cinemas sabe muito bem que os problemas da família de Ellie e Beth começa após um terremoto que expõe um cofre escondido nas profundezas do prédio da protagonista.

Nesse cofre, Danny, o filho de Ellie, encontra o Necronomicon (que neste filme, é chamado de Naturom Demonto) junto com 3 discos de vinil.

Voltando ao apartamento, o aspirante a DJ coloca os discos para tocar. O primeiro deles é a gravação de uma reunião eclesiástica na qual um padre diz ter descoberto o Necronomicon. Ele pede a permissão dos superiores para traduzir o conteúdo – e nesse momento, a voz de Bruce Campbell pode ser ouvida em protesto.

Os outros padres gritam que o estudo do Necronomicon seria uma blasfêmia, e a inconfundível voz de Bruce Campbell diz que o tomo “se chama Livro dos Mortos por uma razão”.

De acordo com Lee Cronin, o diretor do longa, essa voz não é apenas de Bruce Campbell, mas também de seu personagem Ash Williams.

“Ele (Bruce Campbell) veio para a Irlanda quando estávamos trabalhando no som do filme, e eu perguntei se toparia essa pequena participação especial. E a parte divertida é que não é necessariamente Bruce Campbell interpretando outra pessoa – pode muito bem ser o Ash Williams”, disse o diretor em um papo com o site CinemaBlend.

Você já pode assistir A Morte do Demônio: A Ascensão nos cinemas brasileiros.

