A Morte do Demônio: A Ascensão é reboot, remake, ou continuação?

Já em cartaz nos cinemas brasileiros, A Morte do Demônio: A Ascensão tem tudo para conquistar os fãs da franquia original. Recomendado para maiores de 18 anos, o longa se destaca por suas brutais cenas de violência. Muitos espectadores se perguntam: o filme de terror é um reboot, remake ou continuação?

“Após uma longa viagem pela estrada, Beth visita sua irmã mais velha, Ellie, que luta para criar três filhos sozinha em um pequeno apartamento em Los Angeles. Porém, o encontro é interrompido quando elas encontram um estranho livro escondido nas profundezas do prédio de Ellie”, diz a sinopse oficial de A Morte do Demônio: A Ascensão.

O filme de terror é protagonizado por Alyssa Sutherland, a Rainha Aslaug da série Vikings, e Lily Sullivan, de Monolito.

Mostramos abaixo se a Morte do Demônio: A Ascensão é um reboot, remake ou continuação da saga original; confira!

Como A Morte do Demônio: A Ascensão se relaciona à franquia?

A relação de A Morte do Demônio: A Ascensão com o resto da franquia é um tanto quanto complicada. De acordo com o site Collider, o novo filme de terror é, ao mesmo tempo, uma continuação, um reboot e uma história individual.

O filme reimagina a clássica franquia de terror sob o olhar do cineasta irlandês Lee Cronin (The Hole in the Ground). Nesse sentido, o longa pode ser considerado um reboot – que por sua vez, pode originar mais sequências em um futuro próximo.

Por outro lado, também podemos caracterizar A Morte do Demônio: A Ascensão como uma história individual ambientada no mesmo universo da franquia original, marcada pelas aventuras dos protagonistas Ash e Mia.

Afinal de contas, vários elementos do filme se conectam aos lançamentos anteriores de A Morte do Demônio.

Além disso, uma cena específica do filme Uma Noite Alucinante, lançado em 1993, também serve para caracterizar A Ascensão como uma sequência direta do longa.

Na trama de Uma Noite Alucinante, o protagonista Ash viaja ao passado para recuperar o Necronomicon. Ele encontra o livro em um cemitério, mas não demora a perceber que, na verdade, existem 3 exemplares do tomo.

A partir daí, ele embarca em uma jornada intensa para descobrir qual dos 3 exemplares é o verdadeiro.

Porém, em uma entrevista recente ao site Collider, Bruce Campbell – o astro da franquia original – revela que, na verdade, os três livros eram verdadeiros.

“Existem esses três livros por aí, e nós os encontramos em Uma Noite Alucinante. A partir daí, nunca sabemos onde eles vão aparecer. A história, agora, é a seguinte: onde está o livro?”, disse o ator.

Ao incluir os três livros do Necronomicon no cânone de A Morte do Demônio, o ator acaba resolvendo todas as inconsistências da linha do tempo da franquia.

Ash é ligado ao primeiro livro, Mia é vinculada à segunda cópia do objeto mágico, e a terceira aparece no novo filme.

Em outras palavras, você não precisa se preocupar com a maneira que A Morte do Demônio: A Ascensão se relaciona aos outros filmes da franquia: você pode assisti-lo como uma continuação de Uma Noite Alucinante, ou como uma história individual.

A Morte do Demônio: A Ascensão está em cartaz nos cinemas brasileiros.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.