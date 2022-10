Após polêmica, astro de Harry Potter elogia J.K. Rowling

Por seus comentários intolerantes, J.K. Rowling foi muito criticada por alguns dos atores mais queridos da franquia Harry Potter – como Daniel Radcliffe e Emma Watson. Tom Felton, por outro lado, tem uma perspectiva diferente. Em uma entrevista recente, o intérprete de Draco Malfoy não poupou elogios à escritora.

A saga Harry Potter chegou ao fim em 2011, mas o Universo Mágico continua presente no cânone da cultura pop. Com os filmes de Animais Fantásticos, a franquia mantém sua influência sobre o mundo da fantasia.

Vista como uma das franquias mais bem sucedidas de todos os tempos, Harry Potter faturou mais de 7 bilhões de dólares somente com as bilheterias dos filmes. A saga também conta com um parque temático e inúmeros produtos licenciados.

Revelamos abaixo tudo que Tom Felton falou sobre J.K. Rowling em uma entrevista a um site britânico; confira.

Para Tom Felton, J.K. Rowling é uma das melhores escritores do mundo

Nos últimos anos, J.K. Rowling deixou de ser uma escritora universalmente adorada para se tornar uma figura extremamente polêmica.

A autora de Harry Potter se envolveu em diversas controvérsias por publicações transfóbicas nas redes sociais. Em seu livro mais recente, inclusive, Rowling parece fazer referência ao seu “cancelamento”.

Diversos atores do Universo Mágico, como Emma Watson, Daniel Radcliffe, Rupert Grint e Evanna Lynch fizeram questão de se distanciar da visão preconceituosa da autora.

Tom Felton, por outro lado, parece não se importar com a polêmica. Em um papo com o jornal The Times, o intérprete de Draco Malfoy teceu elogios à escritora.

“Não posso opinar sobre o que os outros disseram sobre ela ou sobre o que ela disse. Mas para ser completamente honesto, ao participar de várias convenções, sou lembrado de que ninguém fez mais do que ela para trazer alegria a tantas gerações diferentes. Lembro-me constantemente de seu trabalho positivo nessa área”, comentou o ator.

Tom Felton também afirmou que, atualmente, não têm muito contato com J.K. Rowling.

“Só me encontrei com ela algumas vezes, mas ela sempre foi adorável. Então, sou muito grato por isso”, afirmou o ator.

Perguntado se concorda com os comentários transfóbicos da autora, Tom Felton se negou a oferecer uma posição contundente.

“Sou pró escolha. Sou pró vida. Sou pró discussão. Sou pró amor. Não costumo escolher lados. Não vou falar especificamente, mas gosto de lembrar que muitos dos meus melhores amigos têm modos de vida ou decisões pessoais com as quais não necessariamente concordo. Devemos celebrar as diferenças uns dos outros”, afirmou Felton.

A entrevista foi realizada em divulgação do livro de memórias “Beyond the Wand” (Além da Varinha), o novo projeto de Tom Felton. No Reino Unido, o livro chega em 13 de outubro.

Todos os filmes de Harry Potter estão disponíveis no catálogo brasileiro do HBO Max.

