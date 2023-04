Aquaman 2: Orm é aliado do herói de Jason Momoa no filme

Aquaman e o Reino Perdido (Aquaman 2) chega aos cinemas ainda em 2023 e o vilão do filme anterior vai mudar de lado nessa sequência.

O diretor de Aquaman e o Reino Perdido, James Wan, acaba de confirmar que o próximo blockbuster do Universo DC vai juntar Arthur Curry (Jason Momoa) ao seu irmão, Orm Marius (Patrick Wilson).

Continua depois da publicidade

Wan revelou a parceria Arthur/Orm da sequência de Aquaman durante a apresentação da Warner Bros. CinemaCon 2023, relata o Collider.

“Orm era um vilão no primeiro filme, mas desta vez Arthur precisa dele para impedir que um Arraia Negra vingativo desencadeie um poderoso mal antigo”, disse ele. Wan também descreveu Aquaman e o Reino Perdido como uma “história de romance em seu coração entre os dois irmãos, entre Arthur e Orm”.

Jason Momoa como Aquaman

Mais sobre Aquaman 2

“Quando um poder antigo é libertado, Aquaman deve forjar uma aliança perigosa com um aliado improvável para proteger Atlântida, e o mundo, da devastação irreversível”, diz a sinopse.

Aquaman e o Reino Perdido (Aquaman 2) será dirigido por James Wan, que também trabalhou no primeiro longa-metragem.

O elenco conta com Jason Momoa, Patrick Wilson, Amber Heard, Nicole Kidman, Yahya Abdul-Mateen II e Dolph Lundgren.

O novo filme do Aquaman ainda poderá ter a presença do Batman de Ben Affleck. O ator também estará em The Flash.

Aquaman e o Reino Perdido (Aquaman 2) chega aos cinemas em 20 de dezembro de 2023.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.