Arremessando Alto: Novo filme de Adam Sandler estreia na Netflix

Adam Sandler é, sem sombra de dúvidas, um dos astros mais queridos do público brasileiro. Arremessando Alto, o mais novo lançamento do ator, tem tudo para fazer o maior sucesso na Netflix. Recém-chegado ao catálogo brasileiro da plataforma, o longa já conquista os assinantes com uma trama divertida e emocionante.

Arremessando Alto – também encontrado sob o título em inglês Hustle – é um filme de esportes dirigido por Jeremiah Zagar, famoso por We The Animals e In a Dream. O roteiro fica por conta de Taylor Materne e Will Fetters.

Continua depois da publicidade

O longa estreou na Netflix em 8 de junho. Surpreendentemente, o filme ganhou o coração da crítica especializada. No Rotten Tomatoes, o longa conta com 85% de aprovação.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama e o elenco de estrelas de Arremessando Alto na Netflix; confira.

Conheça a história de Arremessando Alto na Netflix

Misturando comédia e drama, Arremessando Alto conta uma história emocionante, ambientada no mundo do basquete.

“Um olheiro de basquete azarado encontra um jogador com potencial de sucesso e se esforça para provar que ambos merecem chegar à NBA”, afirma a sinopse oficial de Arremessando Alto na Netflix.

A trama de Arremessando Alto foca em dois personagens: Stanley Sugerman e Bo Cruz.

Sugerman é um olheiro do time Philadelphia 76ers. Ele viaja pelo mundo todo em busca de talentos do basquete para levar aos Estados Unidos e, finalmente, se destacar em sua carreira.

Bo Cruz, por sua vez, é um talentoso esportista que leva uma vida humilde pelas ruas da Espanha.

Em uma viagem ao país, Sugerman encontra Bo e testemunha o enorme talento do atleta. Ele consegue convencer o jovem a viajar aos Estados Unidos e jogar em um time da Filadélfia.

Mas em meio a essa jornada, Cruz é obrigado a forçar os limites do próprio corpo, enquanto Sugerman passa a entender que o sucesso esportivo exige grandes sacrifícios.

Adam Sandler lidera o elenco de Arremessando Alto na Netflix

Como já citamos, o elenco de Arremessando Alto é liderado por Adam Sandler no papel de Stanley Sugerman.

Considerado um dos astros cômicos mais populares de todos os tempos, Sandler está em filmes como Gente Grande e Um Diabo Diferente. Na Netflix, Adam Sandler também atua no thriller Joias Brutas.

Queen Latifah, de Chicago e Hairspray, interpreta Teresa Sugerman, a esposa de Stanley.

Juancho Hernangómez, que é jogador de basquete na vida real, vive o talentoso Bo Cruz.

Ben Foster, de Alpha Dog, e Robert Duvall, sucesso na Netflix com o filme Impacto Profundo, interpretam Vince e Rex Merrick.

Arremessando Alto conta também com a participação especial dos jogadores da NBA Boban Marjanović, Trae Young, Jordan Clarkson, Khris Middleton, Aaron Gordon, Kyle Lowry, Seth Curry, Tobias Harris, Tyrese Maxey, e Matisse Thybulle – além de LeBron James.

Com Adam Sandler, Arremessando Alto está disponível na Netflix; veja abaixo o trailer.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.