Assinantes da Netflix querem boicotar filme de Gkay; veja o motivo

Recém-chegado ao catálogo brasileiro da Netflix, Um Natal Cheio de Graça não demorou nem 24 horas para assumir a liderança do Top 10. Nas redes sociais, por outro lado, alguns assinantes planejam um boicote para o filme de Gkay. Para eles, essa comédia natalina brasileira não deveria nem ter sido lançada!

“Após descobrir a traição da namorada, Carlinhos conhece Graça, que finge ser seu novo par no Natal diante de sua família tradicional”, afirma a sinopse oficial de Um Natal Cheio de Graça na Netflix.

Além da influencer Gkay, o elenco de Um Natal Cheio de Graça conta com Sérgio Malheiros (Da Cor do Pecado), Vera Fischer (O Clone), Heitor Martinez (Kubanacan), Monique Alfradique (Fina Estampa) e Letícia Isnard (Avenida Brasil).

Revelamos abaixo por que alguns assinantes da Netflix defendem o boicote de Um Natal Cheio de Graça; confira.

Rumores nas redes provocam o boicote de Um Natal Cheio de Graça

O boicote a Um Natal Cheio de Graça – filme que permanece na liderança do Top 10 da Netflix – começou devido a rumores divulgados nas redes sociais.

Diversos boatos afirmam que a influencer Gkay, intérprete da protagonista Graça, teria protagonizado cenas de estrelismo e arrogância nos bastidores do longa.

Supostamente, Gkay teria dito a seguinte frase nos bastidores de Um Natal Cheio de Graça: “Beijei não sei quantas bocas, chupei não sei quantas rolas, e peguei sapinho.”

Não sabemos sobre o que Gkay estava se referindo – ou se a frase realmente foi dita em primeiro lugar. Aparentemente, no momento da polêmica, a influencer estava na companhia da cantora Anitta (que também é uma grande amiga da atriz).

Seja como for, a fala teria causado um grande desconforto nos colegas de cena de Gkay. No longa, a atriz contracena com Sérgio Malheiros, Vera Fischer e outros astros.

A suposta fala, a partir daí, causou grande controvérsia nas redes sociais. A polêmica, por sua vez, resultou no boicote a Um Natal Cheio de Graça.

“Boicotem o filme da atriz que não respeita os colegas de trabalho. Desculpa, Sérgio. Nós te amamos”, comentou uma internauta nas redes sociais.

Além disso, muitos espectadores utilizaram o Twitter para questionar as habilidades artísticas de Gkay.

“Assisti ao filme Um Natal Cheio de Graça ontem. O enredo é bom. O Sérgio está ótimo no papel, fico feliz por ele finalmente ter ganhado um protagonista. Merece. Mas a Gkay… força muito! Destoa de todo o elenco. Parecia um compilado dos esquetes de A Praça é Nossa”, comentou outra assinante da Netflix.

O boicote, ao que tudo indica, não deu certo. Atualmente, Um Natal Cheio de Graça continua no Número 1 do Top 10 da Netflix, superando hits como Meu Nome é Vingança e O Diário de Noel.

Um Natal Cheio de Graça está disponível no catálogo brasileiro da Netflix.

