Astro de Batman não consegue trabalhar com ESSE ator

Conhecido por suas aclamadas performances em Hollywood, Christian Bale ficou famoso no mundo inteiro ao interpretar o Batman na trilogia O Cavaleiro das Trevas. Também conhecido por seu temperamento esquentado, Bale teve grandes problemas ao trabalhar com outro astro do cinema e da TV em um projeto recente.

A trilogia O Cavaleiro das Trevas, vale lembrar, foi lançada entre 2005 e 2012. Os filmes fizeram um ótimo trabalho ao oferecer um tom mais sombrio às produções de super-heróis, também adotado pelos projetos do DCEU.

Depois de Christian Bale, o Batman ganhou mais dois intérpretes no cinema: Ben Affleck (no DCEU) e Robert Pattinson (no filme de Matt Reeves).

Revelamos abaixo com qual ator de Hollywood Christian Bale simplesmente não consegue trabalhar; confira.

Christian Bale teve problemas com Chris Rock em novo filme

Recentemente, Christian Bale terminou as gravações de Amsterdam, o novo projeto do cineasta David O. Russell.

Previamente, Bale havia trabalhado com Russell nos filmes Trapaça (lançado em 2014) e O Vencedor (de 2010).

Ambientado nos anos 30, Amsterdam acompanha a história de um médico, uma enfermeira e um advogado que são acusados de um crime que não cometeram.

No longa, Bale contracena com Margot Robbie, John David Washington, Alessandro Nivola, Andrea Riseborough, Anya Taylor-Joy e Chris Rock.

Em uma entrevista recente, Christian Bale afirmou ter parado de conversar com Chris Rock nas gravações do filme. O motivo? O humorista é “engraçado demais”.

“O Chris é realmente hilário. Eu simplesmente não consigo atuar do lado dele. Não demoro para virar só o Christian rindo do Chris Rock”, revelou o ator.

Segundo o astro de Cavaleiro das Trevas, foi muito difícil manter a seriedade ao lado de um dos comediantes mais populares do mundo.

“Tive que ir até ele e dizer: ‘Cara, eu adoro conversar com você, nós temos amigos em comum e tal… Mas não posso aguentar mais!’. O David (O. Russell) não me pediu para fazer esse filme para me ver rindo o tempo todo. Ele quer que eu seja o Burt, mas estou esquecendo como fazer isso”, comentou o ator, fazendo referência ao seu personagem em Amsterdam.

O fato de Christian Bale não conseguir se concentrar nas gravações de Amsterdam não é exatamente uma surpresa. Em uma entrevista realizada em 2013, o ator revelou o costume de cair na risada entre as tomadas de seus filmes.

“Você começa a rir, e não consegue parar. É por isso que eu faço de tudo para manter o personagem e não sair de cena. Assim que eu saio, começo a achar tudo hilário”, explicou o ator.

Recentemente, Christian Bale entrou para o elenco do MCU. Em Thor: Amor e Trovão, o ator interpreta o vilão Gorr.

Amsterdam, o novo filme de Christian Bale, estreia em outubro de 2022. Enquanto isso, você pode conferir os filmes do Cavaleiro das Trevas no HBO Max.

