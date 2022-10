Astro de Harry Potter revela ciúmes de protagonista

A franquia Harry Potter é uma das mais famosas do cinema, e ao todo possui oito filmes. Além disso, a saga é uma das mais lucrativas do cinema, superando a casa dos 7 bilhões de dólares.

Porém, também foi uma ascensão de atores e atrizes, como Tom Felton, que revelou muitas coisas em seu livro, e uma delas foi ter tido ciúmes do vínculo que Daniel Radcliffe e Gary Oldman criaram.

Continua depois da publicidade

Adaptando os livros de JK Rowling, os filmes seguem um jovem garoto chamado Harry Potter, que viria a se tornar o maior bruxo das eras. No entanto, ele também estava determinado a lutar contra Lord Voldemort, a grande ameaça da saga.

Com Daniel Radcliffe interpretando Harry Potter, o elenco ainda conta com Emma Watson, Rupert Grint, Gary Oldman, Tom Felton, entre outros nomes.

Tom Felton ficou enciumado com o vínculo de atores

Draco Malfoy não era o único que tinha ciúmes de Harry Potter. O próprio ator, Tom Felton, revelou que teve ciúmes do protagonista dos filmes.

Daniel Radcliffe ficou bem próxima de Gary Oldman, e Feltou revela em seu livro Beyond the Wand: The Magic and Mayhem of Growing Up a Wizard sobre o vínculo dos dois atores.

Além de Felton, outros colegas de elenco guardavam alguma amargura por conta da relação próxima de Radcliffe e Oldman (via ScreenRant).

Para Felton, Oldman, que interpretou Sirius Black, ajudou Radcliffe em melhorar em sua atuação, bem como serviu de inspiração para o jovem ator.

“Assim como Sirius se tornou uma figura paterna para Harry, tive a sensação de que Gary se tornou uma espécie de inspiração para Daniel, ajudando-o a navegar no caminho complicado de crescer sob os holofotes, bem como aprimorar suas habilidades de atuação”, disse ele.

“Acho que alguns de nós, inclusive eu, tínhamos um pouco de inveja desse vínculo. Pudemos ver que, em parte graças à influência de Gary, e Daniel estava realmente começando a aprender o ofício melhor do que qualquer um de nós. Quem melhor para ter ao seu lado a esse respeito do que Gary Oldman?”, concluiu o astro.

Oldman também é conhecido por ter sido o Comissário Gordon na trilogia O Cavaleiro das Trevas, e fez sua estreia no universo mágico em Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban.

O ator, depois de um bom desempenho, voltou para fazer mais três filmes, tornando-se um dos atores mais amados pelos fãs.

Sirius é uma das figuras mais amadas e respeitadas por Harry, e a dinâmica entre os dois personagens apenas melhorou graças ao vínculo próximo dos atores.

Todos os filmes da saga Harry Potter estão disponíveis no HBO Max.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.