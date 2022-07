Astro de Missão Impossível é detonado após declaração polêmica

Star Wars é um grande fenomêno, em torno de animações, séries e filmes, o que tornou uma grande comunida de fãs, entretanto o comportamento repulsivo dos fãs tem se tornado pauta de debate, e o popular ator da saga e da franquia Star Trek fez comentários sobre o tema.

Simon Pegg fez parte de inúmeras sagas, como Star Trek, Missão Impossível, Doctor Who e inclusive Star Wars, na franquia da Lucasfilm, Pegg dublou o caçador de recompensas Dengar em um episódio da animação guerra dos clones , e interpretou o chefe do lixo Unkar Plutt em Despertar da Força

Continua depois da publicidade

Ao ser perguntado qual base de fãs era mais tóxica, foi direto ao assunto em entrevista ao Faction Talk, “Para ser honesto, e como alguém que foi meio que, você sabe, começou com as prequelas quando elas foram lançadas, a base de fãs de Star Wars realmente parece ser a mais tóxica no momento”

Simon Pegg também destacou como a comunidade de fãs de Star Trek é o completo oposto de Star Wars: “Acho que os fãs de Star Trek sempre foram muito, muito inclusivos”, continuou ele na entrevista “Você sabe, Star Trek é sobre diversidade. Tem sido desde 1966; sempre foi. Não há nenhum tipo de, tipo, ‘Oh, de repente você está acordando agora.’ Star Trek foi acordado desde o início. Você tinha um navegador japonês, logo após a Segunda Guerra Mundial. Havia uma mulher negra no convés em uma posição de autoridade. Isso é massivamente progressivo. Star Wars , de repente, há um pouco mais de diversidade, e todo mundo está começando a falar sobre isso, e é muito triste, você sabe.” (via CBR)

Após suas declarações, inúmeros comentários negativos foram direcionados ao ator no twitter, ele durante a entrevista previu que a repercussão de suas falas seriam negativas.

Essa situação é recorrente em Star Wars, sempre existindo a necessidade de repreensão dos membros do elenco.

Simon Pegg nos bastidores de Star Wars: Despertar da Força

Mais sobre Star Wars

A Franquia em sua produção mais recente apresenta Ewan McGregor de volta para o papel de Obi-Wan Kenobi, o mesmo que teve nos filmes prelúdio de Star Wars. O seriado da Disney+ conta o que acontece entre esses longas citados e a trilogia clássica da saga.

Além de ter Hayden Christensen voltando como Darth Vader, o elenco traz diversos nomes conhecidos de Hollywood, como Sung Kang, de Velozes e Furiosos, Rupert Friend, de Homeland, e Joel Edgerton.

O seriado segue a vida do amado jedi dez anos depois dos eventos de Star Wars: A Vingança dos Sith. Assim, os fãs saberão o que acontece com Kenobi até a trilogia clássica, quando o Jedi treina Luke Skywalker.

O mesmo vale para Darth Vader, com um retorno implacável no programa.

Obi-Wan Kenobi está disponível no Disney+. Clique aqui para assinar o serviço de streaming.

Sobre o autor Redação