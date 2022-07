Diretora de Loki pode comandar novo projeto de Star Wars

A diretora da primeira temporada de Loki, Kate Herron, pode comandar um novo projeto de Star Wars.

Conforme relata o The Direct, Herron estaria negociando com a Disney para dirigir The Acolyte, próxima série do universo Star Wars.

Ela se juntaria com a showrunner Leslye Headland, criadora da série. Além disso, a pré-produção foi iniciada em Reading, na Inglaterra.

A Lucasfilm e a Disney não revelaram muito sobre a série, e nem comentaram sobre a possível adição de Herron como diretora. Até o momento, não há nenhum membro no elenco.

Não foram revelados maiores detalhes.

Mais sobre The Acolyte

A série acontecerá nos dias finais da era da Alta República, e mostrará a ascensão do Lado Sombrio da Força. A era da Alta República terminou cerca de 100 anos antes dos eventos de A Ameaça Fantasma.

No universo Star Wars, um acólito quer dizer que ele é um aprendiz de um Lorde Sith, a ponto de transformar-se em um num futuro próximo.

Porém, o Lorde Sith Darth Bane instituiu a Regra Dois, que diz que deve ter apenas dois Sith – um mestre e um aprendiz -, como é o caso de Palpatine e Darth Vader.

Ainda não há data de estreia para The Acolyte no Disney+. Clique aqui para assinar a plataforma de streaming.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.