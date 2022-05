Chefe de nova série de Star Wars está feliz por não usar personagens clássicos: “Não, obrigada”

The Acolyte, vindoura série de Star Wars no Disney+, vai se passar 100 anos antes de A Ameaça Fantasma. A showrunner do seriado, Leslye Headland, está feliz por não ter de usar personagens clássicos da franquia.

A showrunner explicou que prefere evitar contar histórias com esses personagens devido à intensidade e iconografia que os cerca. Headland disse que ela espera explorar completamente essa era diferente e como a galáxia parecia em tempos prósperos para a República e a Ordem Jedi, bem como sua eventual queda.

“Sinto muita pressão, mas também sinto – estranhamente – uma enorme liberdade porque não sinto que estou lidando com personagens clássicos, o que é muito mais assustador. Você não poderia me pagar o suficiente para tentar estar na linha do tempo de Luke Skywalker. Eu fico tipo, ‘Não, obrigada!'”, disse Headland à Vanity Fair.

“É muito intenso. Há muita iconografia e intensidade com esses personagens em particular… estou contando uma história que é mais sobre uma linha do tempo sobre a qual não sabemos muito. Vamos ficar aqui um pouco e conferir como é Star Wars quando os mocinhos estão realmente no comando. Isso eventualmente leva ao que conhecemos”, continuou a showrunner.

Ainda não há data de estreia para The Acolyte no Disney+. Clique aqui para assinar a plataforma de streaming.

