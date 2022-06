Astro de Supernatural confirma retorno como Batman em novo projeto da DC

Astro de Supernatural, Jensen Ackles voltará como a voz do Batman em um novo projeto da DC. Foi o que o próprio ator revelou em uma entrevista para o Late Night with Seth Meyers.

O ator de Supernatural deu voz ao Batman em Batman: O Longo Dia das Bruxas – Parte 1 e Batman e o Longo Dia das Bruxas – Parte 2.

Ele, agora, voltará ao papel em uma nova animação da DC. No entanto, Jensen Ackles não revelou qual seria essa animação.

“Eu passei três horas e meia ontem em um estúdio fazendo o Batman. É algo grande. Eu não posso revelar nada.”

Jensen Ackles é o novo Batman das animações da DC

O Batman com voz de Jensen Ackles faz parte de um novo universo compartilhado de animações da DC. É possível que o novo projeto tenha relação com isso.

Jensen Ackles é conhecido por ter interpretado Dean Winchester em Supernatural. Atualmente, ele também pode ser visto como Soldier Boy em The Boys, uma série de grande sucesso.

O trabalho de Jensen Ackles como a voz do Batman recebeu elogios dos fãs. No Brasil, a voz do personagem nas animações continua sendo de Duda Ribeiro, sendo que anteriormente o Cavaleiro das Trevas costumava ser dublado por Márcio Seixas.

