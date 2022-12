Astro de The Walking Dead entra para o elenco de spin-off de John Wick

Um dos astros de The Walking Dead, conhecido pelo papel de Daryl, foi escalado para Ballerina, filme spin-off da franquia John Wick.

Norman Reedus vai viver um personagem no mundo de Wick, no filme estrelado por Ana de Armas. Detalhes sobre seu papel não foram revelados (via ScreenRant).

A produtora do novo filme, Erica Lee, comentou que a equipe está confiante e os fãs ficarão empolgados em ver o astro na saga.

“Somos grandes fãs de Norman Reedus e estamos confiantes de que os fãs ficarão tão empolgados quanto nós por ele se juntar ao universo de Wick. Ele será uma adição incrível a Ballerina”, disse ela.

Por enquanto, o ator está filmando a série Daryl Dixon, spin-off de The Walking Dead, e se prepara para gravar Ballerina em breve.

Norman Reedus como Daryl Dixon

Mais sobre Ballerina

A história vai seguir a personagem principal buscando vingar sua família. Não há mais informações sobre a trama do filme.

A produção do filme está acontecendo na cidade de Praga, na República Tcheca, com o elenco já gravando o projeto.

Ballerina conta com a direção de Len Wiseman, com um roteiro de Emerald Fennell e Shay Hatten.

Keanu Reeves, Ian McShane e Anjelica Huston irão retornar em seus papéis desempenhados na franquia. Ana de Armas vai estrelar o filme.

Ballerina, filme derivado de John Wick, não tem data para ser lançado.

