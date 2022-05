Astro de Top Gun 2 quer ser vilão de X-Men no MCU

Jon Hamm, mais conhecido por viver Don Draper em Mad Men e que também está em Top Gun 2, revelou estar interessado em viver um vilão famoso dos X-Men no Universo Cinematográfico Marvel (MCU).

O astro conversou com o ComicBook e falou sobre quase ter vivido o Sr. Sinistro em Os Novos Mutantes, o que acabou não indo para a frente em meio a diversos adiamentos.

Ao ser perguntado sobre a possibilidade de ingressar no MCU, Hamm confirmou que “com certeza” estaria aberto a viver o personagem.

‎”Essa franquia – é tão estranho falar sobre isso dessa forma – mas eu era um grande fã de ler os quadrinhos quando eu era criança, os X-Men dos anos 80. E isso permanece. Eu continuo sendo um fã. É uma história interessante, muito legal, por falta de uma palavra melhor”, disse o astro de Top Gun 2.

“Eu acho que o que eles foram capazes de fazer, e o que eu acho que seus planos – e eu conversei com pessoas que planejam esse tipo de coisas – com a forma como eles estão expandindo essas histórias, e a inteligência e a criatividade com que eles estão apresentando essas histórias, realmente volta à maneira antiga que os quadrinhos foram apresentados”.

O astro também elogiou os recentes filmes da Marvel, como Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa.

“Algo como o mais recente Homem-Aranha, que foi uma iteração tão legal dessa ideia do Multiverso e do que está acontecendo e como três coisas podem existir ao mesmo tempo, é muito criativo. A forma como eles se inclinam para essa criatividade é algo que, com certeza, eu ficaria feliz em fazer parte.”‎

Doutor Estranho 2 tem conexão com famosa história dos X-Men

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) se aproxima dos cinemas e pode ser que tenha uma grande conexão com uma famosa história dos X-Men: Dinastia M.

Nos trailers do filme da Marvel, em determinado momento vemos Stephen Strange e America Chavez se desfazendo em cubos.

Isso inicialmente parece algo como o que vimos no primeiro Doutor Estranho, quando a Anciã manda o espírito do protagonista em uma viagem astral.

Mas o efeito que vemos nas prévias de Doutor Estranho 2 é bem similar ao visto em Dinastia M, o que indica que veremos magia do caos no filme e que a Feiticeira Escarlate pode, de fato, brigar contra o Mago Supremo.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (ou Doutor Estranho 2) estreia nos cinemas em 5 de maio de 2022.

Veja uma página de Dinastia M e o efeito visto em Doutor Estranho 2, abaixo.