Astro de Top Gun 2 revela lições que aprendeu de Tom Cruise: “Aula de cinema”

Danny Ramirez é uma das novas adições ao elenco de Top Gun: Maverick (Top Gun 2). O intérprete de Fanboy no filme revelou as lições que aprendeu com Tom Cruise.

Não faltam relatos de como foi trabalhar com Cruise no filme e o astro não poupou elogios ao ator veterano, apontando como ele foi um líder durante toda a produção, passando o máximo de conhecimento que podia durante a obra.

Continua depois da publicidade

Ramirez disse que a intenção de Cruise é preparar a nova geração de astros de cinema, algo que, pelo testemunho do novo ator, ele conseguiu fazer.

“Isso acontecia todos os dias, e era sem parar. Então eu acho que todos nós nos afastamos dessa experiência de dez meses como… Eu nem sei se há uma aula de cinema com tanta informação quanto o que nós recebemos. Parecia uma aula de mestre todos os dias”, disse ao CBR.

“Ele acabou de abrir todo o seu banco de conhecimento para nós, e acho que todos seguiram o exemplo. Eu ficava dias extras em que não estava trabalhando e apenas acompanhava o diretor de fotografia Claudio Miranda, e apenas via como Tom estava compondo uma cena ou o que ele estava pensando. Você pode ver essa abertura na liderança de cima para baixo neste filme, e foi uma das coisas mais refrescantes sobre a experiência”.

O ator de Top Gun 2 revelou o que Tom Cruise disse ao elenco na primeira semana.

“Tom meio que sentou com todos nós e disse: ‘É por isso que escolhemos vocês. Não escolhemos vocês porque achamos que vão ser ótimos… Escolhemos vocês porque achamos que, além deste projeto, vocês vão ser a próxima onda de estrelas de cinema e pessoas que vão levar esse meio adiante'”.

Top Gun: Maverick (Top Gun 2) chega aos cinemas em 26 de maio de 2022 – Tom Cruise fez questão de não lançar o filme diretamente no streaming.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.