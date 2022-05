Até que enfim: Novo livro de Star Wars revela os nomes dos pais de Rey

Embora os pais de Rey tenham aparecido em Star Wars: A Ascensão Skywalker, o blockbuster nunca especificou os nomes dos personagens.

Agora, isso mudou com Star Wars: Shadow of the Sith, um novo livro de Star Wars. É revelado, de acordo com o Comic Book, que os pais de Rey se chamavam Dathan e Miramir.

Como sabemos, Dathan era parte de um experimento para clonar o Imperador Palpatine. Isso faz com que Rey seja, essencialmente, uma neta do vilão.

Em Star Wars: A Ascensão Skywalker, Billy Howle interpretou Dathan, enquanto Jodie Comer apareceu como Miramir.

O livro Star Wars: Shadow of the Sith começará a ser vendido nos Estados Unidos em 28 de junho. Os livros de Star Wars são conhecidos por esclarecerem ou explicarem elementos de história que ficaram confusos ou incoerentes na franquia.

Filmes de Star Wars estão disponíveis no Disney+.

