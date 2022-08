Ator responde se retorna como Pinguim em Batman 2

Em entrevista com a Entertainment Tonight, Colin Farrell comentou sobre a possibilidade de retornar como Pinguim em Batman 2.

Completamente irreconhecível, o ator recebeu elogios pelo papel. Ele também deve estrelar uma série na HBO Max como o personagem.

“Está brincando comigo? É um papel muito divertido. Eu estive pensando nisso. Foi um trabalho fácil de tão divertido.”

“Quero dizer, foi uma absoluta alegria”, disse Colin Farrell, que interpretou um Pinguim que ainda está no começo de sua carreira no submundo do crime de Gotham.

O ator confirmou que Matt Reeves já está trabalhando na história de Batman 2. No entanto, ele ainda não sabe se a trama envolve o Pinguim.

“Matt está fazendo seu trabalho, escrevendo um pouco e planejando a história. Ele é um cara muito meticuloso e obsessivo com o que faz.”

“Ele também está envolvido com a série do Pinguim. Quero dizer, ele não será o diretor, mas está envolvido com a estrutura dos roteiros e supervisionando quem irá dirigir, é bem empolgante.”

Robert Pattinson retorna como Bruce Wayne

Batman 2 terá o retorno de Robert Pattinson como Bruce Wayne. Matt Reeves indicou que a sequência pode mostrar o personagem aprendendo a usar a imagem de playboy bilionário, em vez de ser um completo recluso.

Além disso, devemos ter um Batman mais maduro e experiente, mesmo que ainda em formação. Rumores já apontaram que Dick Grayson, o Robin, poderia aparecer, mas isso ainda não foi confirmado.

Da mesma forma, ainda não se sabe quem será o vilão principal. Algumas especulações giram em torno do Senhor Frio, mas não foi oficializado ainda.

A Warner Bros. ainda não revelou a data de lançamento de Batman 2.

