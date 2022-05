Atriz de Amor, Sublime Amor será avó de Toretto em Velozes e Furiosos 10

O elenco de Velozes e Furiosos 10 continua crescendo. Dessa vez, Vin Diesel anunciou que Rita Moreno, de Amor, Sublime Amor, viverá a avó de Dominic Toretto no filme de ação.

Moreno conta com uma grande carreira em Hollywood, mas é mais conhecida por interpretar Anita no clássico musical de 1961. Ela também aparece no remake de 2021, no papel de Valentina.

O anúncio de que a atriz integra o elenco de Velozes e Furiosos 10 foi feito por meio do Instagram de Vin Diesel.

“Sempre foi meu sonho trabalhar com Rita Moreno”, começa Diesel no vídeo. Ele continua dizendo aos fãs que ela será a avó de Dominic e Mia Toretto no filme. Ele acrescenta que se sente “abençoado” por essa oportunidade.

Velozes e Furiosos 10 continua em filmagens e chega aos cinemas em 19 de maio de 2023. Veja o vídeo, abaixo.

