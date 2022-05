Atriz de Doutor Estranho 2 chama ator da Marvel de “homem mais sexy” do mundo

Atenção! Contém spoilers de Doutor Estranho 2

Elizabeth Olsen, a Wanda Maximoff/Feiticeira Escarlate do Universo Cinematográfico da Marvel, arrasou em sua performance no mais novo filme da franquia, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura.

Agora, fãs se perguntam se há espaço para a entrada de Erik Lehnsherr, o Magneto, em algum futuro filme do MCU, e em entrevista recente ao Geek Culture,

Olsen foi perguntada quem ela gostaria de ver interpretando o personagem: “Eu vou com Sir Ian McKellen”, disse ela, após refletir por um momento. O motivo? Para ela, o ator da Marvel é extremante atraente.

“Ele está nesses vídeos chamados ‘Playing Shakespeare’, é uma série de vídeos. Ele é tipo, o homem mais sexy do mundo”, diz Elizabeth Olsen.

Confira o vídeo logo abaixo:

Doutor Estranho 2 conta com Elizabeth Olsen como a Feiticeira Escarlate

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) é dirigido por Sam Raimi, que também trabalhou na primeira trilogia do Homem-Aranha. O filme tem conquistado boas críticas.

O roteiro é desenvolvido por Michael Waldron, conhecido por Rick and Morty e Loki, série da Marvel que teve lançamento no Disney+.

O elenco conta com Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Xochitl Gomez, Rachel McAdams e Michael Stuhlbarg.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) já está em exibição nos cinemas. Enquanto isso, clique aqui para assinar o Disney+ e assistir aos demais filmes da Marvel.