Avatar 2 está deixando atriz super nervosa

Depois de mais de 10 anos desde o original, Avatar 2 finalmente chegará aos cinemas e isso está deixando a atriz Zoe Saldaña nervosa.

Na CinemaCon 2022, durante o qual imagens do filme foram divulgadas, a atriz Saldaña conversou com ‎‎a EW‎‎ sobre ‎‎Avatar 2‎‎, chamando seu lançamento ‎‎de “estressante‎‎”.

Na iminência do lançamento do trailer, a atriz expressou o quão emocionante é finalmente poder compartilhar o tão esperado blockbuster com o mundo.

‎”É emocionante; estressante. A espera finalmente acabou. E nós começamos a compartilhar algo que amamos tanto com tantas pessoas que sabemos que também amam”, disse Saldaña.‎

James Cameron faz grande promessa sobre Avatar 2

O diretor James Cameron prometeu, durante a Cinema Con2022, que Avatar 2 terá o “3D mais imersivo possível”.

Como seria de se esperar, Avatar 2 terá um grande foco em efeitos especiais, que podem deixar o público de queixo caído.

O diretor diz: “Estamos explorando os limites do cinema com um 3D com uma alta faixa dinâmica, uma alta taxa de quadros, uma resolução mais alta e um realismo muito maior nos efeitos especiais. Cada cena foi projetada para a maior tela, a mais alta resolução e o 3D mais imersivo possível. Queremos ultrapassar os limites do que o cinema pode fazer.”

“Acho que conseguimos. Espero que tenhamos conseguido. Espero que, quando o filme for lançado em dezembro, vocês concordem”, conclui Cameron.

Avatar 2 chega aos cinemas em 15 de dezembro de 2022.