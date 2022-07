Avatar 2 revela criatura marinha em nova imagem

Avatar 2, novo filme de James Cameron, tem nova criatura marinha revelada em imagem.

A nova criatura, tulkun, que se parece com uma baleia marinha, foi mais detalhada em uma imagem para promover a sequência (via ScreenRant).

O tulkun tem dois olhos, um grande e um pequeno, ambos com uma tonalidade laranja e tem uma forma. Ele está sendo acariciado por Jake Sully.

O primeiro trailer chegou a mostrar Suly nadando pacificamente ao lado da criatura, destacando seu relacionamento harmonioso com ela.

Veja a imagem, abaixo.

Diretor não hesitou e fez uma dura crítica aos haters do longa

James Cameron fez duras críticas aos fãs que dizem não se importarem com a sequência de Avatar.

“Os haters costumam dizer que ninguém dá a mínima, mas nem mesmo conseguem lembrar o nome dos personagens ou uma maldita cena do filme”, disse ele. “Depois que eles verem o filme, vão dizer: ‘Ah ok, vou me calar agora’. Então, não estou preocupado com isso”.

O diretor ainda falou sobre a duração de três horas do filme ser motivo de reclamação do público: “Eu não quero ninguém reclamando da duração, já que eles costumam assistir televisão por oito horas, vejo meus filhos sentados maratonando cinco episódios de uma hora”.

Ainda na entrevista o diretor acrescentou que a atriz Sigourney Weaver foi escolhida para o papel da Na’Vi Kiri adolescente, a mesma tendo interpretado a Doutora Grace Augustine no longa de 2009.

Avatar: O Caminho da Água estreia em 16 de dezembro.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.