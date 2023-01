Babilônia é uma história real? A verdade sobre o filme com Brad Pitt

Em cartaz no Brasil, Babilônia é uma verdadeira homenagem ao poder do cinema e ao desenvolvimento da indústria cinematográfica – desde os filmes mudos até a atualidade. Por isso, muitos espectadores se perguntam: o filme de Damien Chazelle, com Brad Pitt e Margot Robbie, é baseado em uma história real?

“Decadência, depravação e excesso ultrajante levam à ascensão e queda de vários sonhadores ambiciosos na Hollywood dos anos 1920”, afirma a sinopse oficial do longa.

Além de Brad Pitt (Era uma Vez em Hollywood), Margot Robbie (Eu, Tonya) e Tobey Maguire (Homem-Aranha), o elenco de Babilônia conta também com Jean Smart (Hacks), Jovan Adepo (Watchmen) e Diego Calva (Narcos: México).

Revelamos abaixo tudo que você precisa saber sobre as inspirações de Babilônia – veja se o filme é baseado em uma história real.

Babilônia é baseado em eventos reais?

A principal dúvida dos espectadores de Babilônia é a seguinte: a trama do longa é baseada em eventos reais? A resposta é mais complexa do que parece.

Embora o filme de Damien Chazelle se inspire em algo que aconteceu de verdade – a transição dos filmes mudos para o cinema falado – a maioria dos personagens de Babilônia é completamente fictícia.

Com Babilônia, um dos objetivos de Chazelle, que também é o diretor de La La Land, é expor os excessos, prazeres e armadilhas da Hollywood dos anos 20.

“O meu desejo era analisar, minuciosamente, os primórdios dessa forma de arte e de toda a indústria cinematográfica, quando ambas ainda estavam se firmando. E, num nível mais profundo, curti a ideia de observar uma sociedade em mudança. Hollywood passou por uma série de mudanças rápidas, e às vezes, cataclísmicas nos anos 20. Algumas pessoas sobreviveram, mas muitas não. Nos termos de hoje, chamaríamos isso de disrupção”, explicou o diretor em um papo com a Vanity Fair.

Embora sejam inspirados em vários ícones da vida real, os personagens mais importantes de Babilônia – como os de Brad Pitt e Margot Robbie – são fictícios.

LaRoy, a personagem de Margot Robbie, por exemplo, é inspirada em estrelas do cinema como Jeanne Eagels, Alma Rubens e Joan Crawford.

Já Conrad, o personagem de Brad Pitt, encontra inspirações em astros da Velha Hollywood, como John Gilbert, Douglas Fairbanks e Rudolph Valentino.

Manny Torres, o protagonista do longa (que é interpretado por Diego Calva) também se inspira em diversas figuras latinas que, na década de 20, tentaram galgar os escalões de Hollywood – como Rene Cardona, por exemplo.

Outros personagens de Babilônia, como o executivo Irving Thalberg (Max Minghella), o diretor de fotografia James Wong Howe (Alexandre Chen), o magnata William Randolph Hearst (Pat Skipper) e a atriz Marion Davies (Chloe Finnemann), existiram na vida real.

Você já pode conferir a intensa e surpreendente trama de Babilônia nos cinemas brasileiros.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.