Blonde: Explicamos o final do filme sobre Marilyn Monroe na Netflix

Blonde é um dos filmes mais comentados da Netflix nos últimos anos. O longa-metragem com Ana de Armas retrata a vida de Marilyn Monroe e já causou polêmica antes de sua estreia em razão da classificação indicativa para maiores de 18 anos.

Percorrendo a vida da icônica artista, o desfecho da obra pode ter confundido alguns fãs. Assim sendo, vamos mergulhar na trama e no fim do filme da Netflix.

A obra é baseada no romance de 2000 de Joyce Carol Oates que ficcionalizou a vida da estrela de Hollywood e traz diversos momentos pesados, que tornam o filme difícil de assistir em alguns momentos.

Escrito e dirigido por Andrew Dominik e estrelado por Ana de Armas como Monroe, Blonde mergulha profundamente no trauma da estrela, desde sua infância como uma garotinha indesejada, abusada e abandonada até sua carreira como atriz de Hollywood, onde foi usada, explorada, e violada.

Com uma classificação para maiores de 18 anos, há representações perturbadoras de agressão sexual, aborto, e muito mais.

Ana de Armas em Blonde

A trama de Blonde

O filme começa em Los Angeles em 1933, onde Norma Jeane, de 7 anos, vive com sua mãe emocionalmente instável e abusiva (interpretada por Julianne Nicholson).

A mãe de Norma Jeane faz sua filha olhar uma foto de seu pai. Ela diz a ela que ele é um homem muito importante, e ela não pode dizer o nome dele.

Mais tarde, é revelado que ele mora em Hollywood. Após um incidente em que a mãe de Norma tenta afogar Norma na banheira, a menina é levada para um orfanato. Sua mãe é levada para um hospital psiquiátrico.

Muitos anos depois, Norma Jeane (agora interpretada por Ana de Armas), que recentemente adotou o nome artístico de Marilyn Monroe, faz uma audição com o executivo do estúdio Darryl F. Zanuck.

Enquanto ela está lendo, Zanuck a vira e a estupra. Ela consegue o papel. Sua carreira começa a decolar, mas ela está claramente se recuperando do trauma de sua infância e da agressão sexual pela qual passou.

Em um encontro do LA Actor’s Circle em 1952, Marilyn conhece Charles “Cass” Chaplin Jr. (interpretado por Xavier Samuel) e Edward “Eddy” G. Robinson Jr. (interpretado por Evan Williams), os filhos de Charlie Chaplin e Edward G. Robinson, respectivamente.

Eles fazem um trio e caem em um relacionamento sexual e poliamoroso. Marilyn acaba grávida e fica extasiada com a ideia de ser mãe.

Ela encontra um tigre de pelúcia abandonado na rua e decide que está destinado a ser um presente para seu filho ainda não nascido. Mas ela sente que Cass e Eddy não estão tão felizes com o bebê quanto ela.

Após uma visita traumática à sua mãe no hospital psiquiátrico, que deixa Marilyn com medo de que a psicose de sua mãe possa ser genética, Marilyn decide fazer um aborto. No caminho para sua consulta, ela muda de ideia, mas sua equipe a obriga a fazer o aborto.

Depois disso, vemos Marilyn em um encontro com a estrela do beisebol americano Joe DiMaggio (interpretado por Bobby Cannavale). Pouco depois, ela recebe uma carta alegando ser de seu pai distante. Na carta, seu pai diz que a viu falando sobre ele em uma entrevista e planeja visitá-la em breve. A carta está assinada: “Seu pai choroso”.

A carreira de Marilyn continua a decolar, e ela continua recebendo cartas de seu pai, embora ele nunca apareça pessoalmente.

Depois de terminar seu casamento fisicamente abusivo com Joe DiMaggio, seu pai escreve uma carta dizendo que está desapontado por ela ter decepcionado “um atleta tão estelar” e a repreende por suas fotos sexualmente sugestivas e papéis em filmes.

Em uma leitura para sua peça After the Fall, Marilyn conhece o aclamado dramaturgo Arthur Miller (interpretado por Adrien Brody). Eles se apaixonam e se casam, e Marilyn mais uma vez engravida.

Desta vez, ela perde o bebê quando tropeça, cai e sofre um aborto espontâneo. Na dor que se segue, ela começa a abusar de drogas barbitúricas e álcool.

No auge de sua carreira, ela está caindo aos pedaços. Ela começa a ver seu pai em todos os lugares. E começa um relacionamento sexual com o presidente dos EUA, John F. Kennedy, e tem outro aborto espontâneo – ou possivelmente, outro aborto forçado.

É difícil distinguir a realidade dos sonhos induzidos por drogas. Ela recebe mais uma carta de seu “pai choroso”, que pede desculpas por brincar com suas emoções. Ele diz a ela que foi “incapacitado por doença”. Ele promete entrar em contato com ela em breve.

O final de Blonde explicado

Marilyn, então, recebe uma ligação de Eddy dizendo que Cass morreu de overdose de drogas e que ele deixou uma “lembrança” para ela. Marilyn recebe a lembrança pelo correio: É o tigre de pelúcia que eles encontraram na beira da estrada, tantos anos atrás.

Há também um cartão, endereçado “Para minha filha”. O interior diz: “Nunca houve um pai choroso. Com amor, Cass”.

Marilyn percebe que nunca foi seu pai escrevendo para ela, mas Cass, seu ex-amante. Marilyn fica claramente com o coração partido por nunca ter tido um pai que a amasse. A destruição dessa esperança final e falsa é o que finalmente a quebra.

Devastada, ela – propositalmente, ao que parece – toma uma overdose de barbitúricos com álcool. Ela cai na cama, e vemos suas pernas ficarem imóveis. A luz em seu quarto diminui lentamente. Marilyn Monroe morreu.

Blonde já está disponível na Netflix.

