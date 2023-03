Bruxo mais poderoso de Harry Potter poderia facilmente ter derrotado Voldemort

Voldemort é um formidável vilão e um dos mais famosos da cultura pop. Em Harry Potter, ele é praticamente imbatível, temendo apenas Dumbledore. No entanto, há outro bruxo na história do Mundo Mágico que facilmente poderia ter acabado com o bruxo das trevas.

Nos cinemas, a saga Harry Potter chegou ao fim em 2011. Porém, o Universo Mágico continua presente no cânone da cultura pop. Com os filmes de Animais Fantásticos, a franquia mantém sua influência sobre o mundo da fantasia.

Harry Potter faturou mais de 7 bilhões de dólares somente com as bilheterias dos filmes. A saga também conta com um parque temático e inúmeros produtos licenciados.

Mostramos abaixo por que Voldemort seria facilmente derrotado por ninguém menos que Merlin no universo de Harry Potter; confira!

Por que Merlin acabaria com Voldemort

A franquia Harry Potter tem uma série de bruxas e bruxos cujos poderes superam significativamente o de seus contemporâneos. Seja a reputação de Dumbledore como o único mago que Voldemort temia ou a proeza de Gellert Grindelwald cerca de setenta anos antes, existem certos usuários de magia que se destacam da multidão.

Um dos primeiros exemplos disso é Merlin, uma figura lendária na comunidade bruxa, cujas habilidades em certas áreas foram superadas apenas por sua profundidade no conhecimento da magia.

Apesar de ter nascido mil anos antes dos eventos da série Harry Potter, por volta do ano 982, sua influência ainda era muito sentida nos livros e filmes subsequentes.

Além de ter o privilégio significativo de aparecer em um cartão de sapo de chocolate ao lado de pessoas como Dumbledore, ele também dá seu nome ao prêmio da Ordem de Merlin.

Esta premiação é concedida pela Wizengamot (uma organização muito mais antiga do que o Ministério da Magia) e dada àqueles que cometem atos de bravura ou alcançam algo além do comum. E essa é apenas a primeira marca da influência que Merlin teve no Mundo Bruxo ao longo de sua história.

Merlin frequentou a Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts logo após a sua fundação e foi para a Sonserina. Depois de deixar a escola, Merlin se juntou à Corte do Rei Arthur e tornou-se amigo de Sir Cadogan, um relacionamento que lhe permitiu garantir uma posição como parte dos Cavaleiros da Távola Redonda.

E foi aqui que ele se tornou particularmente notável por sua rivalidade com Morgan le Fay, muitas vezes conhecida como Morgana, uma bruxa das trevas de poder significativo.

Ele diferia muito de muitos Sonserinas, por ser um grande crente nos direitos dos trouxas de viver pacificamente ao lado de bruxos. Também acreditava que bruxas e bruxos deveriam ajudar os trouxas a progredir. E foi para esse fim que ele fundou a Ordem original de Merlin, que promoveu os direitos dos trouxas e criou leis contra o uso de feitiços neles ou em sua presença.

O legado significativo de Merlin vem em grande parte como resultado de seu domínio de muitas formas diferentes de magia. Ele era um usuário profundamente especializado de encantos, uma habilidade que lhe garantiu o apelido de Príncipe dos Feiticeiros. Ele também era notavelmente proficiente em herbologia, duelos, magia sem varinha e criação de feitiços, bem como no combate às Artes das Trevas, o que garantiu seu papel como um dos usuários de magia mais completos de seu tempo ou de qualquer outro.

A vantagem mais significativa de Merlin sobre Voldemort, Grindelwald e outros bruxos das trevas era sua capacidade de entender e usar a magia antiga, uma forma muito mais potente de lançar feitiços (que vemos em Hogwarts Legacy).

Como os jogadores do recém-lançado Hogwarts Legacy terão visto, a magia antiga tem o potencial de destruir até mesmo o mais poderoso dos inimigos com um único feitiço.

Embora a passagem do tempo tenha impedido Merlin e Voldemort de se encontrarem cara a cara, parece uma suposição segura que Merlin acabaria com Voldemort com facilidade.

Você pode assistir todos os filmes de Harry Potter, além do especial De Volta a Hogwarts, no HBO Max.

