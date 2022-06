Chris Evans comenta sobre beijo lésbico em Lightyear, derivado de Toy Story

O ator Chris Evans, que dublou o protagonista em Lightyear, comentou sobre o beijo lésbico no filme animado derivado de Toy Story.

Após o filme ser banido no Oriente Médio, Evans falou sobre a cena que fez o filme não ir para os cinemas nos países da região. O astro disse que aprova a decisão da Disney ter reestabelecido o beijo entre duas mulheres (via Screen Rant).

“Quero dizer, é ótimo. Por melhor que seja – e você sabe, já me fizeram essa pergunta algumas vezes – é legal e maravilhoso. Isso me deixa feliz. É difícil não ficar um pouco frustrado que tem mesmo que ser um tópico de discussão, que é esse tipo de ‘notícia'”, disse Evans.

Chris Evans demonstrou esperança de ver que a representação avance, e que não seja mais motivos de notícias na mídia. Ele também falou estar honrado em fazer parte do projeto.

“O objetivo é que possamos chegar a um ponto em que isso seja a norma e que isso não tenha que ser algumas águas desconhecidas, que eventualmente seja assim. Essa representação em todos os aspectos é como fazemos os filmes”, disse o ator. “É uma honra fazer parte de algo que está dando esses passos, mas o objetivo é olhar para trás e ficar chocado por termos demorado tanto para chegar lá.”

A Pixar atraiu os holofotes para si após anunciar que tinha permitido a remoção da cena de Lightyear, a qual teria um beijo entre pessoas do mesmo sexo. No entanto, com críticas do público, o estúdio voltou atrás, mantendo a cena. Com isso, acabou perdendo o direito de lançar o filme em países em que a maioria da população é muçulmana.

Lightyear irá ao infinito e além

A direção de Lightyear é de Angus MacLane, que previamente dirigiu os curtas-metragens BURN-E, Small Fry. Ele também dirigiu Procurando Dory, junto de Andrew Stanton.

Nos filmes anteriores de Toy Story, Buzz Lightyear foi dublado por Tim Allen. Como se trata de outra versão do personagem, Chris Evans entra como a voz do protagonista. As primeiras reações ao filme já saíram.

Lightyear estreia em 17 de junho de 2022.

