Com Brad Pitt, filme de ficção científica arrasa na Netflix

Recém-chegado ao catálogo brasileiro da Netflix, Ad Astra não demorou a conquistar o público da plataforma, figurando em posições privilegiadas no Top 10. Protagonizado por Brad Pitt, este surpreendente filme de ficção científica é ambientado no final do século 21, quando um grande mistério ameaça todo o Sistema Solar.

Ad Astra chegou aos cinemas em 2019, com direção de James Gray (Z: A Cidade Perdida). O filme, infelizmente, falhou em causar uma grande impressão no público. Dessa forma, com o lançamento na Netflix, Ad Astra ganha uma nova chance.

Apesar de seu elenco de estrelas, Ad Astra faturou apenas 134 milhões de dólares nas bilheterias (com orçamento de 100 milhões). No Rotten Tomatoes, o filme garantiu 83% de aprovação.

Revelamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama e o elenco de Ad Astra na Netflix; confira!

Conheça a história de Ad Astra na Netflix

Ad Astra estreou na Netflix no início de janeiro, e como citamos anteriormente, não demorou a conquistar o público brasileiro.

Até o momento, o filme de ficção científica assume a posição Número 7 no Top 10 do streaming, à frente de sucessos como Ruído Branco e Dupla Explosiva.

“Ele partiu rumo a Marte, mas sua jornada acabou se transformando em uma árdua missão no espaço em busca de respostas e do pai desaparecido”, afirma a sinopse oficial de Ad Astra na Netflix.

O longa foca na história do astronauta Roy McBride – interpretado por Brad Pitt – que viaja aos confins do Sistema Solar em busca de seu pai, desaparecido há mais de 16 anos em uma missão mal-sucedida em Netuno.

Ao mesmo tempo, o protagonista tenta desvendar um sinistro mistério que ameaça a sobrevivência dos seres humanos no planeta Terra.

“Ad Astra”, para quem não sabe, é uma expressão em latim que pode ser traduzida como “rumo às Estrelas”.

Elenco de Ad Astra é liderado por Brad Pitt

Como você já pode perceber, o elenco de Ad Astra é liderado por Brad Pitt no papel do astronauta Roy McBride.

Um dos atores mais aclamados de Hollywood, Brad Pitt está em filmes como Sr e Sra Smith, Seven: Os Sete Crimes Capitais, Era Uma Vez em Hollywood e muitos outros.

Tommy Lee Jones (Onde os Fracos Não Tem Vez), interpreta Clifford McBride, o pai de Roy, desaparecido no espaço.

Ruth Negga, de filmes como Identidade e séries como Preacher, vive Helen Lantos, a comandante de uma estação espacial.

Liv Tyler, a Arwen de O Senhor dos Anéis, completa o elenco principal de Ad Astra como Eve McBride, a esposa de Roy.

O elenco de Ad Astra conta também com Donald Sutherland (Jogos Vorazes), John Ortiz (Kong: A Ilha da Caveira), Greg Bryk (Frontier), Loren Dean (A Mula) e Natasha Lyonne (Boneca Russa).

Você já pode conferir Ad Astra na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.