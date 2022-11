Com Keanu Reeves, John Wick 4 já supera os anteriores de uma forma

Previsto para chegar aos cinemas em 2023, John Wick 4 é um dos projetos mais aguardados da carreira de Keanu Reeves. Afinal de contas, Parabellum – o terceiro filme da saga – estreou há mais de 3 anos. Já em pós-produção, o Capítulo 4 supera os filmes anteriores em um aspecto muito importante.

Atualmente com 58 anos, Keanu Reeves começou sua carreira em 1985, com uma participação pequena no filme One Step Away.

Desde então, o astro se destaca com filmes como Velocidade Máxima, Drácula de Bram Stoker, Garotos de Programa, Constantine, Matrix e, é claro, John Wick.

Revelamos abaixo como John Wick 4, mesmo antes de estrear, já supera os três filmes anteriores de Keanu Reeves; confira.

John Wick 4 será o filme mais longo da franquia

Fãs de John Wick mal podem esperar pela estreia do quarto filme da franquia, que tem previsão de estreia para 2023.

Em uma entrevista recente, o diretor Chad Stahelski revelou que o novo projeto já supera os filmes anteriores em um quesito importante: a duração.

Com Keanu Reeves como o protagonista titular, John Wick 4 será o filme mais longo da franquia. O tempo de duração, no entanto, não foi revelado.

O primeiro filme de John Wick, de 2014, tem 101 minutos de duração. Já o segundo longa, que chegou aos cinemas em 2017, tem 122 minutos. Parabellum, por sua vez, termina com 131 minutos de duração.

Ou seja: o diretor Chad Stahelski costuma aumentar a duração de John Wick a cada lançamento. Com isso, o quarto filme será o mais longo da franquia, com mais de 2 horas e 11 minutos.

“Acho que já assisti essa última versão do corte umas 100 vezes. Devo ver mais 100 vezes até o final do mês. E essa é a primeira versão que assisto e não fico entediado. É meu próprio filme. Sei que é estranho dizer isso, mas eu o assisto e penso: ‘Oh, ainda estou intrigado’. Nunca sinto que já é hora de terminar”, explicou o cineasta.

Nesse sentido, tudo indica que John Wick 4 será um filme extenso – mas repleto de emoção e reviravoltas a cada minuto. Keanu Reeves, o intérprete do protagonista, também aprovou o corte final.

“Keanu Reeves e eu somos muito próximos. Assistimos ao filme toda semana. Temos um grupinho para rever o filme e comprovar que não estamos exagerando”, comentou Stahelski.

Segundo o diretor, o público também tem tudo para aprovar a maior duração das aventuras de John Wick.

“Quero dizer, nós escrevemos um filme mais longo. Nós escrevemos um filme maior. Escrevemos um roteiro mais longo. Escrevemos, pelo menos, um terço a mais de cenas do que no último filme. Sempre esperamos mais”, explicou o diretor.

Pouco se sabe sobre a trama de John Wick 4. Dadas as imagens prévias e reforços no elenco, tudo indica que parte do longa será ambientada no Japão.

Além de Keanu Reeves no papel principal, John Wick 4 conta com Donnie Yen (Mulan), Bill Skarsgård (It: A Coisa), Hiroyuki Sanada (Westworld), Marko Zaror (Machete) e a popstar Rina Sawayama.

John Wick 4 estreia em 24 de março de 2023.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.