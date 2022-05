Confirmado: [SPOILER] é o novo interesse amoroso de Doutor Estranho no MCU

Contém spoilers

Apresentada em uma cena pós-créditos de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2), Clea, interpretada por Charlize Theron, será o novo interesse amoroso do Doutor Estranho no MCU.

Foi o que confirmou o roteirista Michael Waldron em uma entrevista para o Gizmodo sobre Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2).

“Sabíamos que queríamos apresentar Clea. Ela é o grande amor do Doutor Estranho nos quadrinhos. Eu senti que o Doutor Estranho ainda não estava pronto para conhecer o amor de sua vida, então parecia que tínhamos que fechar o ciclo entre ele e Christine Palmer.”

“Então, depois que ela lhe deu sua sabedoria para não ter medo de amar alguém, parecia certo indicar o que poderia acontecer entre ele e Clea.”

Charlize Theron é Clea no MCU

Nos quadrinhos, Clea é uma parceira do Doutor Estranho, que já se tornou até mesmo a sua esposa. Em histórias mais recentes, ela também o substituiu como Feiticeira Suprema.

Os fãs elogiaram a escolha de Charlize Theron para interpretar a personagem no MCU. A estrela venceu o Oscar por Monster – Desejo Assassino e também é conhecida por produções como Mad Max: Estrada da Fúria, Velozes e Furiosos 9 e Atômica.

No Brasil, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) está em cartaz nos cinemas.