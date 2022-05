Doutor Estranho 2: Verdade sobre participação de Tom Cruise é revelada

Contém spoilers

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) não apresenta nenhuma participação especial de Tom Cruise como um Homem de Ferro do multiverso, apesar dos muitos rumores que vinham sendo espalhados.

Mas, essa é uma situação em que uma participação foi planejada e teve que ser cortada? Ou a Marvel simplesmente nunca pensou em incluir Tom Cruise na produção?

Em entrevista com a Rolling Stone, o roteirista de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2), Michael Waldron, revelou a verdade por trás disso.

Ele admitiu que até pensou em incluir uma versão alternativa do Homem de Ferro, que seria interpretada por Tom Cruise, mas nunca passou de uma simples conversa interna na Marvel.

“Isso foi totalmente inventado. Não existem cenas cortadas com Tom Cruise. Mas eu adoro o Tom Cruise, e em um momento eu disse para Kevin Feige: ‘Podemos ter o Homem de Ferro de Tom Cruise?'”

“Eu me lembro de ler sobre isso no Ain’t It Cool News um outro dia, que Tom Cruise seria o Homem de Ferro.”

Nada de Tom Cruise como Homem de Ferro

Segundo o roteirista, mesmo que eles tivessem seguido com a ideia de ter uma participação de Tom Cruise como Homem de Ferro, seria complicado porque o astro é muito ocupado com a franquia Missão: Impossível.

“Isso nunca foi uma opção. Até por causa da disponibilidade”, concluiu o roteirista de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2).

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) está em cartaz nos cinemas.