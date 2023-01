Conheça o filme sombrio que inspirou The Last of Us

Sucesso na HBO Max, The Last of Us tem tudo para se tornar uma das séries mais bem sucedidas do streaming – tanto com o público quanto com a crítica especializada. Recordista de audiência, a produção encontra sua base nos games de The Last of Us, que por sua vez, são inspirados pelo sombrio filme A Estrada, lançado em 2009.

“Uma trama que beira a extinção humana. Vinte anos após a queda da civilização, Joel é contratado para tirar Ellie de uma zona de quarentena perigosa”, afirma a sinopse oficial de The Last of Us.

Liderado por Pedro Pascal (The Mandalorian) e Bella Ramsey (Game of Thrones), o elenco de The Last of Us conta também com Anna Torv (Mindhunter), Gabriel Luna (Agents of SHIELD), Merle Dandridge (Greenleaf), Melanie Lynskey (Yellowjackets), Nick Offerman (Parks and Recreation, Murray Bartlett (The White Lotus) e Rutina Wesley (True Blood).

Revelamos abaixo tudo que você precisa saber sobre A Estrada – conheça o filme e veja como ele inspirou The Last of Us.

A Estrada é inspiração importante para The Last of Us

Na época da concepção dos games de The Last of Us, os criadores da franquia encontraram nas narrativas pós-apocalípticas e no horror de sobrevivência uma oportunidade única para desenvolver os personagens.

Para criar o game, os desenvolvedores se inspiraram em jogos como Uncharted, filmes como Onde os Fracos Não Têm Vez e, principalmente, no livro “The Road”.

O livro “The Road” foi lançado em 2006 pelo escritor Cormac McCarthy. Além de se tornar um verdadeiro best-seller, a obra levou o Prêmio Pulitzer de Melhor Livro de Ficção e o Prêmio James Tait Black Memorial.

A trama, eventualmente, foi adaptada em um filme, que chegou aos cinemas em 2009 com direção de John Hillcoat (A Proposta).

“Numa Terra devastada pós-apocalíptica, pai e filho tentam sobreviver atravessando uma América árida, destruída por uma hecatombe. Nessa jornada, eles encontram pessoas arrastadas para o pior e o melhor de si, e eles só têm o amor que os une para lhes dar força”, afirma a sinopse de A Estrada.

Parece familiar, certo? Embora não tenha garantido grandes números de bilheteria (lucro de 27 milhões com orçamento de 20 milhões de dólares), o filme conquistou a crítica especializada, garantindo 74% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Os protagonistas da história são o Homem e o Garoto. No mesmo estilo de The Last of Us, é pelos olhos desses personagens que enxergamos o apocalipse.

O Homem (que é o Joel de A Estrada) é interpretado por Viggo Mortensen, o Aragorn de O Senhor dos Anéis. Já o Garoto (que desempenha um papel semelhante ao de Ellie) é vivido por Kodi Smit-McPhee, indicado ao Oscar por sua performance em O Ataque dos Cães.

Também integram o elenco de A Estrada os atores Michael K. Williams (Lovecraft Country), Charlize Theron (Doutor Estranho no Multiverso da Loucura), Robert Duvall (O Pálido Olho Azul) e Guy Pearce (Homem de Ferro 3).

No Brasil, A Estrada está disponível no catálogo do HBO Max. A plataforma também exibe, todos os domingos, os episódios de The Last of Us.

