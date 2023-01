The Last of Us: O que só os gamers percebem no início da série

The Last of Us lançou no último domingo seu primeiro episódio no HBO Max. Sucesso de público e crítica, a série já é vista como “a melhor adaptação de game” da história da TV! Um dos grandes trunfos da produção é a fidelidade à história original – tanto que só mesmo os gamers percebem algo importante no início da série.

“Uma trama que beira a extinção humana. Vinte anos após a queda da civilização, Joel é contratado para tirar Ellie de uma zona de quarentena perigosa”, afirma a sinopse oficial de The Last of Us.

Liderado por Pedro Pascal (The Mandalorian) e Bella Ramsey (Game of Thrones), o elenco de The Last of Us conta também com Anna Torv (Mindhunter), Gabriel Luna (Agents of SHIELD), Merle Dandridge (Greenleaf), Melanie Lynskey (Yellowjackets), Nick Offerman (Parks and Recreation, Murray Bartlett (The White Lotus) e Rutina Wesley (True Blood).

Mostramos abaixo o elemento de The Last of Us que só os gamers de verdade entendem; confira (e veja se você percebeu)! (via Looper)

Abertura de The Last of Us faz referência ao game original

Como de costume em adaptações de games para a TV (ou para o cinema), os produtores de The Last of Us deixaram vários easter eggs para os jogadores do game original.

O episódio de estreia de The Last of Us é repleto de referências aos games da saga – e uma delas aparece ainda nas primeiras semanas.

“A referência em questão ativa a memória muscular dos jogadores, que pressionam o botão “START” e alongam os dedos antes das coisas pegarem fogo”, afirma o site Looper.

Após a desconfortável cena de um debate que aparece antes da sequência de abertura da série – a lá Game of Thrones – o público é introduzido ao mundo de The Last of Us pelos olhos de Sarah.

Acordando em uma manhã ensolarada, Sarah não aparece à primeira vista, mas uma leve brisa por ser sentida no peitoril de sua janela.

Para o público geral de The Last of Us, que ainda desconhece a diferença entre os Baiacus e personagens como Bill, a cena é apenas uma abertura bucólica.

Mas para quem já jogou o game The Last of Us, a cena representa uma espécie de flashback sobre o primeiro momento do jogo.

Uma janela aberta, na verdade, é o menu de abertura do game original, lançado há cerca de 13 anos atrás.

O momento não tem um significado muito importante para a trama de The Last of Us – diferente de seu sucessor, o menu de The Last of Us 2 (que não vamos divulgar para evitar spoilers).

Mesmo assim, uma das primeiras cenas da série The Last of Us serve como uma icônica homenagem para o legado da franquia, caracterizando a produção do HBO como “o próximo passo” da saga.

Os episódios de The Last of Us são exibidos semanalmente no HBO (e no HBO Max), todos os domingos.

