Coringa 2: Atriz de Percy Jackson é escalada para o filme

Uma das atrizes de Percy Jackson e o Ladrão de Raios foi escalada para Coringa 2, sequência do aclamado filme de 2019.

Conforme relata o Deadline, Catherine Keener entrou para o elenco de Joker: Folie à Deux, em um papel não informado pela Warner Bros.

Keener estrelou diversos filmes, sendo Quero Ser John Malkovich, Corra! e O Virgem de 40 Anos os mais conhecidos. Recentemente, ela esteve em O Projeto da Adam, para a Netflix.

Os detalhes do segundo filme estão sendo mantidos em segredo pelo estúdio. A produção será iniciada apenas em dezembro.

Além da atriz, o astro de Harry Potter, Brendan Gleeson, também faz parte do elenco da sequência. Ele não teve seu papel revelado.

Joaquin Phoenix retorna como Coringa

O filme deve continuar os eventos de Coringa, lançado em 2019, um tremendo sucesso da DC que faturou duas estatuetas no Oscar. As filmagens começarão em breve.

O título oficial do longa-metragem é Joker: Folie à Deux, que em tradução literal fica Coringa: Loucura a Dois.

Coringa 2 terá direção de Todd Phillips, que também comandou o primeiro filme. A produção terá o formato de um musical, mas ainda não se sabe como isto funcionará. Lady Gaga completa o elenco.

Os detalhes da história do filme estão sendo mantidos em segredos, no entanto, foi revelado que a história vai se passar no Hospital Arkham.

Coringa 2 chega aos cinemas em 4 de outubro de 2024.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.