Crossover entre Marvel e DC pode se tornar realidade nos cinemas

O anúncio surpresa de que James Gunn seria co-líder da divisão de filmes e TV da DC, agora apelidada de “DC Studios”, deu uma reviravolta no mundo dos quadrinhos. Com isso, estamos mais próximos da possibilidade de ver um crossover entre Marvel e DC.

Antes das notícias, a Warner Bros. estava cambaleando sob uma série de decisões questionáveis, desde arquivar Batgirl até seguir em frente com o Flash, apesar do comportamento de Ezra Miller. Gunn, que se junta ao produtor Peter Safran à frente da divisão, parece um retorno à normalidade para o Universo DC.

Entre as outras implicações, traz a possibilidade de um projeto de crossover Marvel/DC. Gunn é um dos poucos cineastas que obteve sucesso tanto com a DC, quanto com o Universo Cinematográfico Marvel.

Ele também expressou um interesse ativo em ver um crossover acontecer. Sua nova posição de repente torna esse projeto de sonho plausível.

Crossover Marvel x DC

A nova posição de Gunn é um sinal genuíno de que as coisas podem estar mudando. As credenciais do cineasta são irrepreensíveis, certificadas por sucessos como os filmes Guardiões da Galáxia para o MCU e o próprio Esquadrão Suicida da DC.

Ambos apresentam personagens de segunda linha, que Gunn transformou em sucessos mainstream, principalmente porque ele é um grande fã deles. Sua nova posição dá à DC a figura de Kevin Feige que há muito procurava: alguém que combina conhecimento da indústria com conhecimento sobre os quadrinhos. Não por coincidência, Gunn claramente mantém o mesmo respeito pela Marvel.

Crossovers não são desconhecidos na cultura pop e são muito mais fáceis em mídias comparativamente econômicas como os quadrinhos.

DC e Marvel têm uma história regular de crossovers, começando com Superman vs. O Espetacular Homem-Aranha. O topo foi provavelmente a série limitada de quatro edições DC Versus Marvel em 1996.

Um crossover com tema semelhante para um filme ou programa de TV parecia ser coisa de fantasia até agora. As duas propriedades são das gigantes corporativas rivais Warner Bros. e Disney, que têm pouco interesse em ajudar a concorrência.

Com Gunn, de repente há uma força criativa que pode fazer isso acontecer. Ele é bem versado em ambas as franquias, demonstrou repetidamente uma compreensão dos personagens e tem uma relação de trabalho com o MCU dos filmes dos Guardiões da Galáxia.

Ele também mostrou entusiasmo pela perspectiva e afirmou que ambos os lados estão abertos a isso. Com a Warner Bros. ansiosa para imitar o sucesso na tela grande de sua rival, fechar um acordo pode não ser algo totalmente fora da realidade.

Adão Negro, o projeto mais recente da DC, está em cartaz nos cinemas. Dwayne Johnson também terá um papel importantíssimo no futuro do DCEU.

