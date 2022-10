Cursos sobre Harry Potter provocam polêmica no Reino Unido

Você já pensou em fazer faculdade de Harry Potter? Não estamos falando sobre estudar em Hogwarts, mas sim participar de um curso universitário sobre o Universo Mágico. No Reino Unido, as “aulas de Harry Potter” já são realidade – e recentemente, se envolveram em uma grande polêmica com uma ministra do Governo.

A saga Harry Potter chegou ao fim em 2011, mas o Universo Mágico continua a fazer sucesso. Com os filmes de Animais Fantásticos, a franquia mantém sua influência sobre o mundo da fantasia.

Vista como uma das franquias mais bem sucedidas de todos os tempos, Harry Potter faturou mais de 7 bilhões de dólares somente com as bilheterias dos filmes. A saga também conta com um parque temático e inúmeros produtos licenciados.

Revelamos abaixo porque os “cursos de Harry Potter” se envolvem em controvérsia na Inglaterra; confira.

Ministra do Reino Unido critica os cursos de Harry Potter em universidades

Em 2010, a Universidade de Durham abriu um “curso de Harry Potter”, com o objetivo de utilizar a obra de J.R. Rowling para “examinar concepções de preconceito, cidadania e bullying na sociedade moderna”.

O módulo educacional fez sucesso com os estudantes, mas também provocou polêmica com o governo do Reino Unido.

Recentemente, a Ministra de Educação Superior do Reino Unido acusou várias universidades de “priorizar diplomas em ‘estudos de Harry Potter” ao detrimento de cursos mais práticos”.

“O sistema atual prefere que nossos jovens se formem em estudos de Harry Potter do que em áreas de construção, por exemplo”, afirmou Andrea Jenkyns.

A ministra também afirmou que, em breve, começará uma verdadeira cruzada contra os “cursos de baixo aproveitamento”.

“Não precisamos de poderes mágicos para concluir que isso está errado. Dessa forma, o Governo está empenhado em dar um bom uso à vassoura e fazer uma limpeza de primavera nos cursos de baixa qualidade”, afirmou a ministra.

Andrea Jenkyns, vale lembrar, faz parte do Tory – o Partido Conservador do Reino Unido.

A reclamação da ministra, no final das contas, não faz muito sentido. Afinal, as “aulas de Harry Potter” representam uma quantidade ínfima dos cursos de educação superior que são ministrados no Reino Unido.

O curso da Universidade de Durham, também citado por Andrea Jenkyns, nem existe mais. O módulo educacional foi encerrado em 2021.

Atualmente, a franquia Harry Potter passa por um momento bastante conturbado. Dadas as declarações preconceituosas de J.K. Rowling, e o fracasso crítico de Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore, o futuro da saga fica envolto em mistério e especulação.

