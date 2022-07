DC já tem a substituição perfeita para Flash de Ezra Miller

O personagem Flash virou uma dor de cabeça para a DC. Principalmente por conta de todas as polêmicas recentes de Ezra Miller.

O ator recebeu sérias acusações, que podem fazê-lo perder o papel. Por enquanto, a situação segue indefinida, mas é relatado que é muito improvável que Ezra Miller continue como Barry Allen após The Flash.

Com isso, a DC terá que fazer uma escolha. Ou eles substituem o ator como Barry Allen ou eles trocam o personagem que assume o manto de Flash (Wally West seria a opção mais óbvia).

No entanto, no meio de tantas incertezas, existe outra possibilidade. Continuar explorando o multiverso com alguém totalmente diferente.

Nesse sentido, já existe a substituição perfeita na DC Comics: Donna Troy, a Moça-Maravilha. Com as suas habilidades, a personagem se encaixa muito bem com a ideia de multiverso.

Na verdade, nos quadrinhos, Donna Troy, a Moça-Maravilha, é uma experiente viajante do multiverso. Ela está quase tão ligada a esse conceito quanto o próprio Flash.

Donna Troy pode ser útil para a DC

Para tornar tudo ainda melhor, já existe a oportunidade perfeita para apresentar Donna Troy no cinema: Mulher-Maravilha 3.

A produção, com Gal Gadot retornando como a Mulher-Maravilha, está em desenvolvimento na DC, e seria o lugar perfeito para apresentar a Moça-Maravilha.

Por outro lado, o Flash é um personagem tão relevante dentro da DC que a Warner Bros. dificilmente abrirá mão dele.

Ainda assim, é possível que exista espaço para os dois personagens. Enquanto o Flash está apenas no início de sua jornada, já passou da hora de apresentar Donna Troy no cinema.

The Flash chega aos cinemas em 23 de junho de 2023.

