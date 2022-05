Diretor de Top Gun 2 ficou com medo de Lady Gaga estragar o filme

Top Gun: Maverick (Top Gun 2) conta com uma música original de Lady Gaga, que serve como tema do filme com Tom Cruise. O diretor, no entanto, estava temeroso em relação à canção.

Joseph Kosinski estava com medo de não gostar da música e, com isso, a experiência para ele seria arruinada.

“Foi extremamente tenso ouvir essa música pela primeira vez”, contou Kosinki sobre Hold My Hand.

“Fomos ao estúdio da gravadora e você fica com medo de não gostar, o que você vai dizer? Dizer ‘não, obrigado’, para a Lady Gaga? Mas assim que ouvimos dissemos, ‘wow, essa melodia já é um clássico’. Ficou fantástica”.

A canção original de Lady Gaga para Top Gun 2 pode ser escutada, aqui.

Tom Cruise volta em Top Gun 2

Em Top Gun: Maverick, o personagem de Tom Cruise, um piloto clássico, prova que o humano é ainda o mais importante dentro da evolução tecnológica – em um mundo onde drones e outros aparatos começam a ganhar destaque.

Além disso, Pete vira um mentor para uma nova geração de pilotos. Esses jovens podem ter ligação com o passado do personagem de Tom Cruise.

Além de Val Kilmer, o elenco da continuação ainda traz Miles Teller, Jennifer Connelly, Ed Harris, Jon Hamm, Glen Powell e Manny Jacinto.

A direção é de Joseph Kosinski, com roteiro também de Peter Craig, Justin Marks e Eric Warren Singer.

Depois de muitos adiamentos, Top Gun 2 (Top Gun: Maverick) estreia em 27 de maio de 2022. O primeiro filme pode ser visto na Netflix e no Amazon Prime Video.