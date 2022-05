Diretor quase cortou uma parte macabra de Doutor Estranho 2

Em entrevista com o Polygon, o roteirista Michael Waldron revelou que Sam Raimi inicialmente não gostou tanto da ideia de incluir o Doutor Estranho Zumbi em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2).

Essa é uma das partes mais macabras de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2), evocando a experiência do diretor com o gênero do terror.

No entanto, ele não queria que parecesse muito óbvio. Afinal, tivemos coisas parecidas na franquia Evil Dead (ou Uma Noite Alucinante, como ficou conhecida no Brasil).

“Eu escrevi o roteiro com Sam em mente o tempo todo. Eu assisti todos os seus filmes. Eu tentei prestar atenção nos diálogos, porque realmente queria que parecesse um filme de Sam Raimi.”

“Mas Sam, na verdade, não queria apenas repetir os seus sucessos. Ele nunca chegou e disse que precisava de uma cena com um zumbi.”

“Na verdade, quando eu apresentei a ideia do Doutor Estranho Zumbi, houve uma grande hesitação por parte dele.”

“Ele não queria que parecesse que estava fazendo apenas as coisas de sempre de Sam Raimi”, disse o roteirista de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2).

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) está em cartaz nos cinemas.

