Diretores de Vingadores: Ultimato dizem qual X-Men Chris Evans deveria viver

Os diretores de Vingadores: Ultimato (Vingadores 4), revelaram qual X-Men o ator Chris Evans deveria viver.

Conhecido por dar vida ao primeiro Capitão América, Steve Rogers, Evans seria perfeito para ser um X-Men, segundo Anthony e Joe Russo (via CBR).

“Ele é um ator incrível. Não quero dizer isso de uma maneira ruim, mas ele não é nada como o Capitão América. Steve Rogers é muito controlado, quieto e discreto”, disse Jose Russo.

Com tantos heróis disponíveis como Ciclope ou Gelo, para os cineastas, ele poderia interpretar o Wolverine, após Hugh Jackman se aposentar do papel.

“Chris é enérgico, engraçado e carismático, e ele traz muita energia para o set. Eu adoraria vê-lo fazer algo como Wolverine”, revela Joe, que tem a aprovação de seu irmão.

Apesar dos irmãos Russos desejarem Evans como Wolverine, o astro não descartou que gostaria de viver um grande vilão da Marvel.

Steve Rogers sai, Sam Wilson assume o escudo

Apesar de não haver um outro filme confirmado do Capitão América com Chris Evans, a Marvel Studios anunciou Capitão América 4 com Anthony Mackie. O ator estrelou Falcão e o Soldado Invernal, que serve como um terreno fértil para o quarto filme da franquia Capitão América.

O filme Capitão América 4 terá o roteiro por Malcolm Spellman e Dalan Musson. Ainda não há nenhum diretor escolhido para comandar o projeto.

Já sobre Falcão e o Soldado Invernal, a série foi a segunda a ser lançada pela Marvel Studios no Disney+. Anthony Mackie e Sebastian Stan estrelam. Karen Skogland ficou responsável pela direção, enquanto Spellman,

“Falcão e o Soldado Invernal são obrigados a formar uma dupla incompatível e embarcarem em uma aventura global que deve testar tanto suas habilidades de sobrevivência quanto sua paciência”, diz a sinopse da série.

