Doutor Estranho 2: Feiticeira Escarlate revela a cena mais difícil de ser filmada

Contém spoilers

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) apresenta o retorno de Elizabeth Olsen como Feiticeira Escarlate, que agora recebe uma nova abordagem.

Em entrevista com a Variety, a atriz contou que a cena em que os filhos da Feiticeira Escarlate reagem com horror a ela foi a mais difícil de gravar para Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2).

“Há um momento em que eu tenho que atacar as pessoas que eu amo. Foi uma cena difícil. As pequenas pessoas que eu amo estavam jogando coisas em mim na cena, e uma delas acidentalmente bateu no meu rosto com força.”

“Essa foi a melhor reação. Eu usei isso como atriz e deixei que informasse como respondi a essas pessoas que amo.”

“Eles ficaram apavorados depois. Realmente foi algo que eu não gostei nem um pouco, mas eu sabia que seria bom para a cena.”

Filme de Sam Raimi

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) é dirigido por Sam Raimi, que também trabalhou na trilogia original do Homem-Aranha.

Já o roteiro é escrito por Michael Waldron, conhecido por Rick and Morty e pela primeira temporada de Loki.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) está em cartaz nos cinemas.