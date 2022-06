Doutor Estranho 2 supera Eternos no Disney+

O lançamento de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) no Disney+ superou o de Eternos, outra produção do Marvel Studios.

Foi apertado, no entanto. De acordo com o Deadline, dados da Samba TV revelam que 2,1 milhões de lares norte-americanos assistiram Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) em seus primeiros cinco dias no Disney+.

Continua depois da publicidade

Já Eternos foi assistido por 2 milhões de lares nos Estados Unidos nos primeiros cinco dias de disponibilidade no Disney+.

No entanto, o resultado de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) empatou com o de Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis.

Por causa disso, o blockbuster não chegou a quebrar nenhum recorde entre as produções do Marvel Studios no Disney+.

Filme teve sucesso em bilheteria

Ainda assim, é um bom resultado. Em bilheteria, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) também alcançou sucesso, arrecadando mais de US$ 950 milhões ao redor do mundo.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) é dirigido por Sam Raimi, que também trabalhou na primeira trilogia do Homem-Aranha.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) está agora disponível pelo Disney+.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto quanto de assisti-las. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.