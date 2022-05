Doutor Estranho 2 ultrapassa bilheteria de Batman

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) ultrapassou oficialmente a bilheteria de Batman.

A arrecadação de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) está, agora, em mais de US$ 800 milhões, enquanto Batman arrecadou cerca de US$ 770 milhões ao redor do mundo.

Isso faz com que Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) seja o maior sucesso de bilheteria do ano até agora.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) é dirigido por Sam Raimi, que também trabalhou na trilogia original do Homem-Aranha.

Já o roteiro é desenvolvido por Michael Waldron, conhecido por Rick and Morty e Loki, série da Marvel que teve lançamento no Disney+.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) está em cartaz nos cinemas.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.