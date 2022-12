Dramática cena de Avatar: O Caminho da Água foi ideia de um ator

Uma das maiores surpresas de Avatar: O Caminho da Água é o retorno de Stephen Lang – o intérprete do Coronel Miles Quaritch. A volta do personagem chocou muitos fãs, já que o Coronel morre no primeiro filme. Uma das cenas mais dramáticas de Quaritch, surpreendentemente, foi sugerida pelo próprio ator.

“Jake Sully e Neytiri formaram uma família e estão fazendo de tudo para ficarem juntos. No entanto, eles devem sair de casa e explorar as regiões de Pandora. Quando uma antiga ameaça ressurge, Jake precisa travar uma difícil guerra contra os humanos para salvar a família”, afirma a sinopse oficial do longa.

Comandado por James Cameron, Avatar 2 traz o retorno de Sam Worthington e Zoe Saldana como Jake Sully e Neytiri. O elenco também conta com o reforço de Kate Winslet (Titanic), Edie Falco (Nurse Jackie) e outras estrelas.

Revelamos abaixo como Stephen Lang influenciou uma das cenas mais dramáticas de Avatar: O Caminho da Água.

Cena de Quaritch em Avatar 2 é intensa e reflexiva

Na trama do primeiro Avatar, o Coronel Miles Quaritch, interpretado por Stephen Lang, morre durante a Batalha de Pandora.

O personagem é derrotado por Neytiri, e por isso, seu retorno em Avatar 2 pegou muitos espectadores de surpresa.

Em Avatar: O Caminho da Água, Quaritch surge como um “Recombinante” após suas memórias humanas serem transferidas para um corpo do Projeto Avatar.

A cena mais dramática do personagem – além da batalha final contra Jake Sully – mostra a versão Avatar do Coronel Quaritch encontrando o corpo de sua contraparte humana.

O momento em questão foi uma sugestão de Stephen Lang, o intérprete do personagem. O ator discutiu o assunto em uma entrevista recente.

“Tem uma cena em O Caminho da Água na qual eu encontro meu próprio cadáver e seguro o crânio em minhas mãos. Sugeri essa cena para o James Cameron, e ele gostou da ideia e decidiu aproveitá-la”, comentou o astro.

Segundo Lang, o momento representa um “dilema existencial” para o principal antagonista de Avatar: O Caminho da Água.

“A partir daí, colocamos essa cena no roteiro. Além de ser muito legal em um nível dramático, a cena ajuda a desenvolver a história. Ela permite que o Quaritch passe por um momento existencial, e como acontece no início do filme, também aumenta a profundidade do personagem”, explicou Lang.

Na entrevista, o ator também elogiou a maneira como James Cameron lida com as sugestões do elenco.

“Ele é um diretor extremamente colaborativo. Nós debatemos, mudamos diálogos, e alteramos várias coisas na hora. Algumas dessas alterações foram minhas sugestões”, concluiu o ator.

Avatar: O Caminho da Água, com Stephen Lang, está em cartaz nos cinemas.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.