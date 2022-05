Em 5 dias, Doutor Estranho 2 supera bilheteria total de Eternos e Viúva Negra

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura já é um sucesso comercial. O filme da Marvel já ultrapassou a marca de US$ 500 milhões na bilheteria mundial.

Ao todo foram por volta de US$ 200 milhões nos EUA e US$ 300 milhões internacionalmente, informa o Deadline.

Com isso, o longa-metragem com Benedict Cumberbatch e Elizabeth Olsen supera as bilheteriais totais de Eternos, Viúva Negra e Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis.

Essa é a segunda melhor estreia de um filme de Hollywood durante a pandemia (atrás apenas de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa), e a quarta maior do Universo Cinematográfico Marvel, atrás de Vingadores: Ultimato, Vingadores: Guerra Infinita e Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa.

A título de comparação a estreia de Doutor Estranho 2 foi apenas 17% abaixo de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa e 126% acima de Batman e 160% acima do Doutor Estranho original.

Doutor Estranho 2 está em exibição nos cinemas

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) é dirigido por Sam Raimi, que também trabalhou na primeira trilogia do Homem-Aranha. O filme tem conquistado boas críticas.

O roteiro é desenvolvido por Michael Waldron, conhecido por Rick and Morty e Loki, série da Marvel que teve lançamento no Disney+.

O elenco conta com Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Xochitl Gomez, Rachel McAdams e Michael Stuhlbarg.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) já está em exibição nos cinemas.