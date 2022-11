Entenda o final de O Milagre, aclamado drama com atriz da Marvel

Sucesso na Netflix, O Milagre conta com uma das melhores performances da carreira de Florence Pugh – a nova Viúva Negra do MCU. Misterioso e cheio de reviravoltas, o filme também deixa muitos espectadores confusos. Afinal de contas, qual é o verdadeiro significado do final?

“Em 1862, uma enfermeira inglesa assombrada por seu passado vai até um remoto vilarejo irlandês para investigar o jejum supostamente milagroso de uma jovem”, afirma a sinopse oficial de O Milagre.

Além de conquistar os assinantes da Netflix, o longa também ganhou o coração da crítica especializada. No Rotten Tomatoes, O Milagre tem 84% de aprovação.

Revelamos abaixo tudo que você precisa saber sobre o misterioso final de O Milagre na Netflix; confira! (via Cosmopolitan).

Final explicado de O Milagre – O que acontece com Anna e Lib?

Em toda a trama de O Milagre, Anna afirma sobreviver apenas com “maná do Paraíso”. É por isso que o jejum milagroso da jovem chama tanta atenção.

Mas eventualmente, Lib descobre que, na verdade, a mãe de Anna dá comida para a filha através dos beijos. Ou seja: de milagroso, esse “jejum” não tinha nada.

Em uma das cenas mais emocionantes do longa, Anna conta para Lib por que decidiu parar de comer. A jovem revela ter sido abusada pelo irmão mais velho desde os 9 anos de idade.

Após a morte do irmão, Anna decide parar de comer como uma espécie de sacrifício – para garantir a entrada do abusador no Paraíso.

Nesse momento, Lib percebe que a família de Anna e a conservadora comunidade local não desejam interferir no jejum. Afinal, o objetivo dessas pessoas é apenas manter vivo aquele clima de “milagre”.

A enfermeira, então, separa Anna de sua família. Mas o tiro acaba saindo pela culatra. Sem a presença da mãe, Anna não consegue receber os “alimentos secretos”, e a partir daí, começa a definhar.

Preocupada, a personagem de Florence Pugh bola um plano para salvar Anna. Após se aproximar do jornalista Will, Lib pede a ajuda dele para levar a jovem a Dublin.

Lib também convence Anna que, na nova cidade, ela poderá “renascer” sob a alcunha de Nan. Em seguida, a protagonista leva Anna ao Poço Sagrado, onde a personagem fecha os olhos e é “revivida” em uma nova identidade. Ao “acordar” como Nan, Anna aceita terminar o jejum.

Para cobrir seus rastros, Lib também incendeia a casa de Anna. E aí, diz ao comitê que a jovem morreu nas chamas.

Finalmente, Lib chega ao Reino Unido, onde se reúne com Will e ‘Nan’. Em uma das últimas cenas do filme, o trio embarca em um navio para a Austrália. Juntos, todos os três começam novas vidas.

Surpreendentemente, o filme dramático termina no mesmo estúdio moderno onde começa. Vale lembrar que, no início do filme, a narradora Niamh Algar (intérprete de Kitty) diz aos espectadores que “todos temos nossas histórias”.

O final de O Milagre, desta forma, é uma reflexão sobre as histórias que contamos a nós mesmos, e como essas narrativas influenciam nossas trajetórias.

O Milagre está disponível na Netflix.

