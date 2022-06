Esposa odiou visual de ator em Top Gun 2

Miles Teller é um dos principais atores de Top Gun: Maverick (Top Gun 2). Para esse projeto, o ator teve um visual um pouco diferente, deixando crescer um bigode.

No entanto, a esposa do ator não gostou muito. Ela também não curtiu o seu estilo de cabelo em Spiderhead, outro projeto recente de Miles Teller.

Em entrevista com a Entertainment Tonight, Miles Teller contou que percebeu que o seu bigode em Top Gun: Maverick (Top Gun 2) estava fazendo sucesso nas redes sociais.

Ele disse, no entanto: “A minha esposa não é fã de nenhum dos dois. Nem do mullet e nem do bigode.”

Miles Teller recebeu elogios por sua atuação

Miles Teller recebeu elogios por seu trabalho em Top Gun: Maverick (Top Gun 2), embora o grande destaque seja Tom Cruise.

A sequência vem tendo um grande sucesso de bilheteria. Recentemente, ultrapassou US$ 1 bilhão em arrecadação.

Top Gun: Maverick (Top Gun 2) ainda está em cartaz nos cinemas.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto quanto de assisti-las. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.